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宜蘭綠色博覽會登場 園區遊藝超熱鬧

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣綠色博覽會今以園區遊藝為44天活動揭開序幕。圖／縣政府提供
宜蘭縣綠色博覽會今以園區遊藝為44天活動揭開序幕。圖／縣政府提供

宜蘭春季旗艦活動綠色博覽會去年因疫情停辦，今年恢復，在蘇澳鎮武荖坑風景區以「希望城堡」為主題，納入生態物種保育、氣候變遷等重要議題，規畫展區、水域生態遊憩區和裝置藝術。今天開幕，由蘋果劇團大型偶具率領進行園區遊藝踩道，揭開序幕。

綠博去年因疫情臨時喊停，今年籌辦期間又遇到部桃群聚感染，不過最後仍決定在加強消毒、防疫措施和總量管制下舉辦。今天開幕，一個多小時就湧入近3000名遊客，園區內相當熱鬧。

開幕式遊藝隊伍由縣長林姿妙與蘋果劇團、新象創作劇團、喜姆比舞蹈藝想空間，及縣內社區、國小等表演團隊一起展開遊藝行動。林姿妙說，台灣最近正面臨缺水問題，宜蘭沒有水庫也不缺水，這次綠博是22年來第一次創作主題曲，以音樂結合環保議題，喚起更多人對氣候變遷的重視。

綠色博覽會今起至5月9日舉辦，連結聯合國永續發展目標，把生態物種保育、氣候變遷調適、病毒傳播與人類行為關係、友善農業、永續海洋、再生能源及減塑行動等議題納入，規畫14個展區、2個水域生態遊憩區、8處裝置藝術。

表演舞台以「夢想騎士」為意象，並規畫多元文化藝術樂舞表演、闖關區、潮農聚落、森林療癒等展館，及可愛動物區、歡樂戲水區等。還有以氣候變遷為主題的「希望城堡主題館」，以創意擬真方式呈現，讓民眾看到若不積極節能減碳，未來可能面臨的氣候災難。

今年也邀請到蘋果劇團帶來全新的大偶劇目「夢想騎士-憨吉蝌蚪的時空幻旅」，以聯合國永續發展目標氣候行動為核心，設定兩個可愛的角色「憨吉」與「蝌蚪」（諧音唐吉軻德）在冒險途中遇到受全球暖化影響的不同動物，也見到暖化影響下的各種災害，決定跟所有動物們一起奮力戰鬥，解決全球暖化危機。

配合防疫，今年綠博入園落實實聯制，入口設置紅外線溫度感測區，各展區門口也提供量測額溫服務，民眾除必要飲水及限定餐飲區用餐外，入園需全程配戴口罩，園區達6萬人上限時將啟動總量管制。

宜蘭縣綠色博覽會今以園區遊藝為44天活動揭開序幕。圖／縣政府提供
宜蘭縣綠色博覽會今以園區遊藝為44天活動揭開序幕。圖／縣政府提供
今天開幕，由蘋果劇團大型偶具率領進行園區遊藝踩道，揭開序幕。圖／縣政府提供
今天開幕，由蘋果劇團大型偶具率領進行園區遊藝踩道，揭開序幕。圖／縣政府提供
宜蘭春季旗艦活動綠色博覽會去年因疫情停辦，今年恢復，在蘇澳鎮武荖坑風景區以「希望城堡」為主題，納入生態物種保育、氣候變遷等重要議題，規畫展區、水域生態遊憩區和裝置藝術。圖／縣政府提供
宜蘭春季旗艦活動綠色博覽會去年因疫情停辦，今年恢復，在蘇澳鎮武荖坑風景區以「希望城堡」為主題，納入生態物種保育、氣候變遷等重要議題，規畫展區、水域生態遊憩區和裝置藝術。圖／縣政府提供

氣候變遷 暖化 林姿妙

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