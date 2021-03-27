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基市府成立首座青年據點紅磚屋 一站式在地青年培力所

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基市府成立首座青年據點紅磚屋，一站式在地青年培力所。圖／基隆市政府提供
基市府成立首座青年據點紅磚屋，一站式在地青年培力所。圖／基隆市政府提供

基市府在正濱漁港旁以「紅磚屋」為名，向教育部青年發展署爭取「青聚點」計畫，未來將是青年據點，產發處今天邀青年朋友參與協作討論，青年朋友提出創業過程希望政府部門提供創業資金、專業顧問團等軟硬體資源協助，希望一站式服務功能成為在地青年培力所。

市政府產業發展處長黃健峰表示，看到這麼多青年朋友與市府共創紅磚屋的未來，對市府爭取「打造地方創生區域性青聚點計畫」有很大的加分效果，紅磚屋將是市府首座青年據點，青年參與將會是這座老建築再活化的重要關鍵，市府會綜合意見讓紅磚屋成為一個基隆年輕人喜歡的空間。

黃健峰指出，近年來市府一直持續給予青年朋友創業支持與資源，109年度青孵計畫補助11家在地創業青年，也透過SBIR計畫及圓夢貸款等計畫，鼓勵在地企業創新研發、拓展商機，累計105年到109年總計已協助業者金額達6千多萬元。

產業發展處爭取區域性青聚點，今年也優化青年專屬的網站—「基隆青年夢工場」，網頁有最新消息、找資金、逛課程、青年暖暖包、輔導個案及聯絡我們等功能，透過單一窗口將資源集中，以提供青年朋友在創業的路上，能夠更快更便利地獲得創業資金與空間等公部門的最新訊息，及創業課程等相關實用資訊，讓青年朋友能安心築夢，永續經營事業。

產發處指出，協作過程提出創業最需要的資源，有資金、創業貸款援助、一站式公司設立窗口服務與財務、會計、品牌行銷專業諮詢服務、整合空間與專業人才資訊，希望青聚點能提供活動交流空間、諮詢顧問平台、直播設備、策展空間、會議室、舉辦戶外市集行銷青創品牌。

基市府成立首座青年據點紅磚屋，一站式在地青年培力所。圖／基隆市政府提供
基市府成立首座青年據點紅磚屋，一站式在地青年培力所。圖／基隆市政府提供
基市府成立首座青年據點紅磚屋，一站式在地青年培力所。圖／基隆市政府提供
基市府成立首座青年據點紅磚屋，一站式在地青年培力所。圖／基隆市政府提供
基市府成立首座青年據點紅磚屋，一站式在地青年培力所。圖／基隆市政府提供
基市府成立首座青年據點紅磚屋，一站式在地青年培力所。圖／基隆市政府提供

青年 創業 基隆

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