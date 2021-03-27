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方便商家減少違停 花蓮金三角鬧區將畫裝卸貨停車格

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府將在市區金三周鬧區周邊，畫設主要供裝卸貨的停車格，方便商家使用。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府將在市區金三周鬧區周邊，畫設主要供裝卸貨的停車格，方便商家使用。記者王燕華／攝影

花蓮市區金三角商圈周邊店家林立，但缺乏裝卸貨專用停車格，商家車輛裝卸貨時易亂停影響交通；縣府與地方會勘討論，擇定9處，將於下月畫設裝卸貨停車格，5月起限定時段和車種收費停車；另警方規畫中山路7處科技執法抓違停，也將在裝卸貨停車格上路後實施。

縣政府建設處本月中旬邀集當地多位里長、公路總局、花蓮市公所、警方及商家會勘，考量使用需求及安全性，擇定在中正路（復興街至中華路）、中華路（中正路至中山路）、公園路（中山路至復興街）、中山路（福建街至國興五街），畫設裝卸貨停車格，以各路段頭尾設置一處為原則，共9處，其中金三角商圈7處、中山路段2處。

建設處長鄧子榆說，9處裝卸貨停車格已委託市公所於下月畫設，會以兩個一般小汽車格以白線相連畫成，格內繪上橘色線框提高辨識度，並以白字標示裝卸貨專用及限定時間，考量大多業者可在20分鐘內完成裝卸貨，以20元停30分鐘計費，若需較長作業時間還可延長一次，也就是40元停1小時。

為提高格位效能，裝卸貨停車格採限定時段和車種收費，每天上午10時至下午5時是裝卸貨尖峰期，專供貨車裝卸貨；下午5時至晚間10時是離峰期，開放一般自小客車停放，依該路段公告費率收費。

鄧子榆表示，裝卸貨停車格5月起開放，可有效減少貨車並排停車亂象，提升道路交通安全與秩序，建設處會持續觀察使用狀況並滾動檢討，做為未來研議全縣畫設「花蓮縣路邊貨車裝卸區設置要點」的參考。

此外，中山路商家多，不少駕駛貪圖方便任意違停，為避免違停造成交通事故，花蓮警方在中山路7個路口處建置科技執法系統，24小時錄影，若違規就開單舉發，原本4月1日起實施，也配合裝卸貨停車格延後，縣警局交通隊長黃增樟說，將等裝卸貨停車格完成後再公告科技執法的實施日期。

花蓮縣警局在花蓮市中山路7個路口建置科技執法系統抓違停，將等裝卸貨專用停車格完成後公告實施。圖／報系資料照片
花蓮縣警局在花蓮市中山路7個路口建置科技執法系統抓違停，將等裝卸貨專用停車格完成後公告實施。圖／報系資料照片

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