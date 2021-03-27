聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東採茶工年齡老化面臨缺工問題 茶農促政府重視
台東縣鹿野鄉是縣內主要產茶區，其中以年產值近2億元的紅烏龍茶最多，但近年因採茶工普遍年齡老化，年輕人投入採茶工作意願低，採茶行業面臨缺工。茶改場台東分場長蕭建興說，將以人力培訓及機械取代人力雙管齊下，解決缺工問題。
蕭建興說，分場這幾年積極辦理包括採茶、製茶、烘焙等培訓課程，甚至提升到精緻製茶及烘焙，吸引年輕人返鄉投入製茶產業，同時推廣機械取代人力來採茶、製茶，再透過人力經驗把關流程，讓茶葉品質不受影響。
鹿野鄉栽種茶園面積約有120公頃，過去3年前採茶工人有500人左右，目前只剩不到200人，除了年齡老化導致採茶工逐漸減少，另一就是年輕人投入採茶工作意願不高，茶農希望政府重視製茶產業缺工的問題。
「採茶是有時間的，人手不夠就會影響茶的品質。」茶農吳秋伶說，茶菁來不及採的話，之後未採收的茶也會放棄掉，因為時間拖久了也是沒辦法做茶，採收量減少，自然減少收入；現在採茶工年紀愈來愈大，年輕又不過來，人就愈來愈少了。
另63歲林姓採茶工說，茶園裡採茶要眼明手快，看準茶樹上頭嫩綠的一心二葉，精準地採收進籃子裡，現在人老了手腳就慢，眼睛也不銳利，採茶變得很吃力，還是需要年輕人來接班，畢竟機械採收和人來採收，感覺不一樣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言