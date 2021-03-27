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台東採茶工年齡老化面臨缺工問題 茶農促政府重視

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣鹿野鄉是縣內主要產茶區，其中以年產值近2億元的紅烏龍茶最多，但近年因採茶工普遍年齡老化，年輕人投入採茶工作意願低，採茶行業面臨缺工。記者尤聰光／攝影
台東縣鹿野鄉是縣內主要產茶區，其中以年產值近2億元的紅烏龍茶最多，但近年因採茶工普遍年齡老化，年輕人投入採茶工作意願低，採茶行業面臨缺工。記者尤聰光／攝影

台東縣鹿野鄉是縣內主要產茶區，其中以年產值近2億元的紅烏龍茶最多，但近年因採茶工普遍年齡老化，年輕人投入採茶工作意願低，採茶行業面臨缺工。茶改場台東分場長蕭建興說，將以人力培訓及機械取代人力雙管齊下，解決缺工問題。

蕭建興說，分場這幾年積極辦理包括採茶、製茶、烘焙等培訓課程，甚至提升到精緻製茶及烘焙，吸引年輕人返鄉投入製茶產業，同時推廣機械取代人力來採茶、製茶，再透過人力經驗把關流程，讓茶葉品質不受影響。

鹿野鄉栽種茶園面積約有120公頃，過去3年前採茶工人有500人左右，目前只剩不到200人，除了年齡老化導致採茶工逐漸減少，另一就是年輕人投入採茶工作意願不高，茶農希望政府重視製茶產業缺工的問題。

「採茶是有時間的，人手不夠就會影響茶的品質。」茶農吳秋伶說，茶菁來不及採的話，之後未採收的茶也會放棄掉，因為時間拖久了也是沒辦法做茶，採收量減少，自然減少收入；現在採茶工年紀愈來愈大，年輕又不過來，人就愈來愈少了。

另63歲林姓採茶工說，茶園裡採茶要眼明手快，看準茶樹上頭嫩綠的一心二葉，精準地採收進籃子裡，現在人老了手腳就慢，眼睛也不銳利，採茶變得很吃力，還是需要年輕人來接班，畢竟機械採收和人來採收，感覺不一樣。

茶改場台東分場將以人力培訓及機械取代人力雙管齊下，解決缺工問題。記者尤聰光／攝影
茶改場台東分場將以人力培訓及機械取代人力雙管齊下，解決缺工問題。記者尤聰光／攝影

老化 茶葉

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