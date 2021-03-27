聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東知本濕地「環頸雉調查報告」出爐 數量共147隻
為守住知本濕地「環頸雉」生態發展，荒野保護協會台東分會今天在知本光電開發預定地公布第4年「環頸雉調查報告」，表示今年環頸雉數量147隻穩定成長中。呼籲縣府呼籲縣府對光電開發案重新選址，創造保育與能源開發雙贏。
荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷說，今天調查結果發現被農委會鳥類紅皮書列為「極危」鳥種的環頸雉，過去3年來在知本濕地族群逐漸增加，今年數量依舊穩定中，另也發現台灣畫眉、黃鸝和魚鷹等鳥類棲息。
邁入第4年「環頸雉調查報告」今天上午在知本光電開發預定地舉行，包括荒野保護協會台東分會、愛鳥人士約50人，先在祖靈碑前敬告卡大地布部落祖先後，即展開環頸雉繁殖季的分組調查。花了4個小時時間，調查環頸雉數量為147隻。
荒野保護協會台東分會強調，開發面積達161公頃的知本光電廠，應迴避生態熱區，保留給台灣特有種環頸雉最後的生存空間。公民已經用持續的行動表達對此地生態的關心，能源局與縣府更應有所作為，重新盤點與評估綠能選址。
縣府表示，為維護當地生態環境，畫設光電專區時，將基地面積226公頃縮減為161公頃，並保留65公頃當環境生態保護區，廠商持續和台東縣野鳥協會、荒野保護協會台東分會溝通協調，廠商也在做當地鳥類生態環境調查，會將評估報告列入考量再做調整，落實生態監測。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言