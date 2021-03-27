台東知本濕地「環頸雉調查報告」出爐 數量共147隻

為守住知本濕地「環頸雉」生態發展，荒野保護協會台東分會今天在知本光電開發預定地公布第4年「環頸雉調查報告」，表示今年環頸雉數量147隻穩定成長中。呼籲縣府呼籲縣府對光電開發案重新選址，創造保育與能源開發雙贏。

荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷說，今天調查結果發現被農委會鳥類紅皮書列為「極危」鳥種的環頸雉，過去3年來在知本濕地族群逐漸增加，今年數量依舊穩定中，另也發現台灣畫眉、黃鸝和魚鷹等鳥類棲息。

邁入第4年「環頸雉調查報告」今天上午在知本光電開發預定地舉行，包括荒野保護協會台東分會、愛鳥人士約50人，先在祖靈碑前敬告卡大地布部落祖先後，即展開環頸雉繁殖季的分組調查。花了4個小時時間，調查環頸雉數量為147隻。

荒野保護協會台東分會強調，開發面積達161公頃的知本光電廠，應迴避生態熱區，保留給台灣特有種環頸雉最後的生存空間。公民已經用持續的行動表達對此地生態的關心，能源局與縣府更應有所作為，重新盤點與評估綠能選址。