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台東知本濕地「環頸雉調查報告」出爐 數量共147隻

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
荒野保護協會台東分會今天在知本光電開發預定地公布第4年「環頸雉調查報告」，表示今年環頸雉數量147隻穩定成長中。記者尤聰光／攝影
荒野保護協會台東分會今天在知本光電開發預定地公布第4年「環頸雉調查報告」，表示今年環頸雉數量147隻穩定成長中。記者尤聰光／攝影

為守住知本濕地「環頸雉」生態發展，荒野保護協會台東分會今天在知本光電開發預定地公布第4年「環頸雉調查報告」，表示今年環頸雉數量147隻穩定成長中。呼籲縣府呼籲縣府對光電開發案重新選址，創造保育與能源開發雙贏。

荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷說，今天調查結果發現被農委會鳥類紅皮書列為「極危」鳥種的環頸雉，過去3年來在知本濕地族群逐漸增加，今年數量依舊穩定中，另也發現台灣畫眉、黃鸝和魚鷹等鳥類棲息。

邁入第4年「環頸雉調查報告」今天上午在知本光電開發預定地舉行，包括荒野保護協會台東分會、愛鳥人士約50人，先在祖靈碑前敬告卡大地布部落祖先後，即展開環頸雉繁殖季的分組調查。花了4個小時時間，調查環頸雉數量為147隻。

荒野保護協會台東分會強調，開發面積達161公頃的知本光電廠，應迴避生態熱區，保留給台灣特有種環頸雉最後的生存空間。公民已經用持續的行動表達對此地生態的關心，能源局與縣府更應有所作為，重新盤點與評估綠能選址。

縣府表示，為維護當地生態環境，畫設光電專區時，將基地面積226公頃縮減為161公頃，並保留65公頃當環境生態保護區，廠商持續和台東縣野鳥協會、荒野保護協會台東分會溝通協調，廠商也在做當地鳥類生態環境調查，會將評估報告列入考量再做調整，落實生態監測。

農委會鳥類紅皮書列為「極危」鳥種的環頸雉，過去3年來在台東知本濕地族群逐漸增加，今年數量依舊穩定中。本報資料照片
農委會鳥類紅皮書列為「極危」鳥種的環頸雉，過去3年來在台東知本濕地族群逐漸增加，今年數量依舊穩定中。本報資料照片

台東 濕地 農委會

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