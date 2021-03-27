解基金公路塞車台62延伸萬里說明會 CP值低不如國3延伸

基隆市基金公路每到假日因台北往金山、萬里穿越性觀光車流，經常性嚴重塞車，如何延伸因經費龐大、路線怎麼走談論多年都未定案，公路總局昨天在基隆舉行「台62線跨越基金二路延伸至萬里可行性研究更新評估說明會」，基隆、萬里民代、居民參加，但民眾認為CP值不高，建議不如由北二高來延伸。立委蔡適應表示，將協助公路總局和高速公路局在交通部內先行溝通整合，降低道理開闢對於環境和居民生活的影響。

公路總局第一區養護工程處先前已規畫3個不同方案，路線不同，經費各異，但有的經費30億元，有的要進行拆遷，居民也都有意見，因此都停留在計畫階段。昨天提出更新方案，從台62線到基金一、二路的安樂端，繞到台二線外木山外環道湖海路，再繞到萬里，盡量避開民宅，減少拆遷的問題，經過地方多為國產署土地。

不過，基隆、金山萬里兩地出席民眾多認為，新的更新方案沿著外木山山壁走，雖減少拆遷，但要花費鉅資，行車減少的時間不多，CP值不夠高，不如從北二高延伸，不用如此大費周章。

中崙里長李源林說，基於地方立場，為了解決基金公路假日大塞車問題，重新開關外環道路樂觀其成，中央應盡速規畫。但公路總局、高速公路局2個單位都在規畫，結果造成各自為政，很難解決地方需求，建議請交通部責成2單位共同協商，整合規畫更好外環路線，不要各自規畫路線，如經高密度住宅穿越，會引起地方反彈及勞民傷財，造成民怨。

立委蔡適應表示，新方案提出後，基隆端和萬里端有許多不同的意見，認為對地方的生活影響還是很大，但是減少萬里到台北的時間依然有限，CP值和地方支持都不高。

蔡適應說，日前副總統賴清德有提過，國道三號延伸至萬里的方案，長度大約有8公里，這項計畫的政策目的和台62線延伸有高度相似的地方，目前國道三號的延伸方案，由高速公路局評估中。