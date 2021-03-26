聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮稻作不缺水 傳西部糧商東進搶米 農會指售價平穩
全台水情吃緊，西部多個縣市一期稻作已採停灌因應，相較之下，花蓮水情穩定，已傳出西部糧商東進搶米，花蓮富里及玉溪地區兩農會表示，目前售價不會調漲；農糧署東區分署長徐煇妃說，米價是台灣整體供需問題，因西部停灌面積較大，若米商到東部買米，米價可能還是有上漲空間。
徐煇妃說，前陣子較乾旱，全台稻田停灌面積約3.6萬公頃，西部停灌面積較東部大，東部的台東池上鄉、關山鎮水情緊張，農田水利署已採分區供灌，不過目前是一期分蘖期，本來就要曬田，所以比較不受影響，水利署會持續調整水源，確保稻作供水正常。
花蓮水情相對穩定，但近日傳出西部糧商東進搶米，花蓮米是否調漲，引起關注。富里鄉農會總幹事張素華、玉溪地區農會總幹事蔡宗翰都證實確實有西部糧商來詢問，不過現在的稻米庫存、銷售量都是剛剛好，沒有賣給西部糧商，目前對白米售價未做任何調漲。
張素華說，富里鄉一、二期作收購量一般都約3000公噸，都會賣光，目前銷售的是去年二期作收購的稻米，安全庫存量到6月，會與今年一期稻作收穫期接軌，農會會配合供應商，不讓通路商缺貨，政府的公糧也保存得非常好，國人不需要太過擔憂。
她表示，富里鄉農會目前對白米售價沒有做任何調漲，未來會視疫情過後，台灣經濟復甦情況，才考慮做相關調漲；蔡宗翰說，農會白米售價平穩，不過預期今年第一期稻穀收購價格會提升，屆時會視收購成本等因素來考量調漲或是自行吸收成本。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言