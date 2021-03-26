花蓮稻作不缺水 傳西部糧商東進搶米 農會指售價平穩

全台水情吃緊，西部多個縣市一期稻作已採停灌因應，相較之下，花蓮水情穩定，已傳出西部糧商東進搶米，花蓮富里及玉溪地區兩農會表示，目前售價不會調漲；農糧署東區分署長徐煇妃說，米價是台灣整體供需問題，因西部停灌面積較大，若米商到東部買米，米價可能還是有上漲空間。

徐煇妃說，前陣子較乾旱，全台稻田停灌面積約3.6萬公頃，西部停灌面積較東部大，東部的台東池上鄉、關山鎮水情緊張，農田水利署已採分區供灌，不過目前是一期分蘖期，本來就要曬田，所以比較不受影響，水利署會持續調整水源，確保稻作供水正常。

花蓮水情相對穩定，但近日傳出西部糧商東進搶米，花蓮米是否調漲，引起關注。富里鄉農會總幹事張素華、玉溪地區農會總幹事蔡宗翰都證實確實有西部糧商來詢問，不過現在的稻米庫存、銷售量都是剛剛好，沒有賣給西部糧商，目前對白米售價未做任何調漲。

張素華說，富里鄉一、二期作收購量一般都約3000公噸，都會賣光，目前銷售的是去年二期作收購的稻米，安全庫存量到6月，會與今年一期稻作收穫期接軌，農會會配合供應商，不讓通路商缺貨，政府的公糧也保存得非常好，國人不需要太過擔憂。