台62匝道路燈因雨故障多1次25盞不亮危險 月底前修復

台62線經常有貨櫃車、連結車翻車事故，近日又有民眾反映，台62四腳亭東下匝道及接台62甲匝道，有25盞路燈都不亮，造成行車危險。立委蔡適應表示，一次這麼多路燈不亮會有危險性，希望盡早修復。公路總局基隆工務段說，會在月底全部完成，恢復照明。

近日有駕駛人提供影片向立蔡適應服務處反映，台62四腳亭東下匝道及接台62甲匝道，大約有25盞路燈不亮，開過去時漆黑一片，兩旁及前方都「暗摸摸」，只靠車燈的照明，十分的危險。另有民眾還說，台62線從大武崙到暖暖交流道也有不少路燈壞了都沒修復，晚上如遇下雨天，行車真的很危險。

立委蔡適應今天說，台62線車禍多，服務處詢問基隆工務段後，得知這25盞燈目前正在修繕中，但一次這麼多盞不亮有危險性，要求盡速在月底前完成修復，並加強巡檢，加速更新的速度，請最近行經的民眾放慢車速，注意安全。

公路總局基隆工務段長張育瑋表示，台62四腳亭東下匝道及接62甲匝道約25盞路燈不亮，是因正進行修繕，因該路段既有線路老舊及地下管線進水造成線路短路，已納入四腳亭匝道工程內開挖及埋設新管線當中。25盞要分3個迴路才能串接，較為費時，目前材料已到場，今天會恢復一部分照明，預計3月31日可以全部完成，恢復照明。

張育瑋說，其他路段，工務段都依規每2周巡查一次，因線路老舊連續降雨跳脫的，經復歸多已恢復，後續除加強巡查頻率，目前已統計故障的，近期也會辦理修繕事宜。