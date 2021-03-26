基隆信義國中桌遊社巡迴小學認識毒品 反毒走向國小生

毒品吸食人口有往下延伸的趨勢，基隆市反毒宣導走向國小，信義國中桌遊社學生，連續巡迴多個國小，帶領國小高年級學生，進行「遠離毒品誘惑-反毒桌遊」遊戲，讓小學生從玩桌遊的過程中認識新興毒品的種類、危害，並學習抗拒毒品、辨識毒品。

信義國中反毒團隊列車近日接連到多所學校桌遊反毒，昨天到中興國小，遊戲過程中，國小學生都十分好奇與吃驚，「哇，原來KTV會會有危險」、「天啊，夜店的飲料也有可能藏毒」、「太可怕了，提神咖啡包很有可能藏毒」、「慘了慘了，我的生命力下降了」。

在模擬的過程，小學生確實會因為好奇、同伴慫恿等，不慎接觸到毒品。但經過幾輪的模擬遊戲後，這群國小學生都能正確地選擇適當的減壓方式，正確地避開可能接觸到毒品的管道，最後，生命力數值最高的學生，當選了「反毒大使」。

信義國中校長莊焙琪表示，信中桌遊社團於108年推行12年課綱時成立至今已經2年，利用每周二節的彈性課程實施教學。桌遊種類包含各項教育議題融入的遊戲，而這套「遠離毒品誘惑-反毒桌遊」是由張誠博士所研發的反毒「情境」桌遊。大多數的反毒教育只是知識傳遞，但從「知道」反毒到「做到」反毒，有很大的距離，桌遊遊戲讓學生從遊戲中認識毒品，很有用。