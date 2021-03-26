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基隆西定路自來水爆管搶修15小時 昨晚10時修復通水

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆西定路自來水爆管搶修15小時，昨晚10時修復通水。圖／水公司提供
基隆西定路自來水爆管搶修15小時，昨晚10時修復通水。圖／水公司提供

基隆市西定路自來水管線昨天清晨爆管，水漫馬路，因管線上方緊鄰電信管線，施工困難，預定完工時間延長，經閥栓操作縮小停水，實際影響戶數約300戶，水公司搶修到晚間10時完成，約花15小時完成，晚上陸續復水。

水公司上午8點多派人找漏水點，並開挖搶修，基隆市漏水率24.14%，比全台平均13.9%高出許多最為嚴重，近來又頻傳自來水破管，在中南部缺水打算限水之際， 引發關注。水公司昨晚10點表示，已搶修完成並全面恢復供水。

民進黨基隆市黨部執行長施偉政說，昨天上午接獲民眾通報，清晨5點多西定路馬路不斷有自來水滲出，馬上通知水公司處理，流出的水量很大。居民表示，白花花的水流入水溝，看在中南部民眾不知做何感想。

議員莊敬聖表示，西定路下方管線自民國67年至今，屢屢發生破管，應盡速改善清除舊管，更換新管。議員張秉鈞說，基隆漏水率達24.14％居全台冠軍，為了避免水資源浪費，會要求自來水公司徹底檢討，務必改善漏水問題。

水公司說，漏水率高是因為基隆開發早，地形高低落差大都要加壓送水，加上位處海港，貨車、拖車多、交通流量大，巷道狹窄地下管線密布，天然條件嚴苛，老舊逾齡自來水管線多汰換困難。

水公司表示，3年會投入約8億元加速汰換新管並降低漏水率，全市將分成106區嚴格抓漏，全面改善。

漏水 基隆 民進黨

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