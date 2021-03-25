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基隆女企業主比例比新北高 今年女性創業逐夢再加分

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆女性企業主比例比新北高，今年女性創業逐夢再加分。圖／基隆市政府提供
基隆女性企業主比例比新北高，今年女性創業逐夢再加分。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今年度SBIR（小型企業創新研發計畫計畫）已獲核定開辦，現代女性意識抬頭，越來越多女性在事業表現與男性分庭抗體，基隆女性企業主比例略高於新北市，今年特別將女性創業列為加分項目之一，用以鼓勵基隆市女性創業，培育女性創業亮點，帶動女性創業的夢想與活力。

市府產業發展處長黃健峰今天指出，105至109年度計畫執行效益達1億2972萬元產值、促進投資3742萬元、產出新產品或服務65項，基隆市地方型SBIR推計畫除提供補助資金外，市府也組成「基隆市產業發展服務小組」協助企業主數位升級轉型，業者有任何需要協助都可提出需求，市府會結合各領域的專家謀求解決方案。

基隆市110年度SBIR計畫已獲核定開辦，從統計來看，職場上仍由男性主導居多，財政部統計，2018年登記稅籍的營利事業63%負責人為男性、女性比重僅36%，而基隆市的女性企業主比例則為31.7%，與鄰近的縣市相比略高於新北市的31.3%，台北市則為35%。

為鼓勵中小企業進行產業技術及產品之創新應用，基隆市政府提供轄內廠商創新研發補助，今年度以傳統產業及服務業為主，依地方產業發展現況，選定以智慧科技數位應用、文化創意、時尚產業及地方特色服務領域之創新研發或創新服務為主。

補助對象為「中小企業認定標準」所稱依法登記成立，並合於下列基準之獨資、合夥、 有限合夥事業或公司，將基隆產業產品及服務特色結合以物聯網科技帶動產業創新，積極輔導產業轉型，並鼓勵中小企業、青年創新創業，開發具特色創意亮點新產品或服務。

黃健峰說，政府近年來積極推動性別平等，但部分傳統觀念要改變，仍需時間來催化，需要政策的主動推進，今年特別將女性創業列為加分項目之一，用以鼓勵基隆市女性創業。

說明會於110年4月01日上午09：30分於信二路301號3樓產業發展處會議室辦理，同時辦理現場直播。

說明會一律採線上報名：https://reurl.cc/MZzGMK。

基隆女性企業主比例比新北高，今年女性創業逐夢再加分。圖／基隆市政府提供
基隆女性企業主比例比新北高，今年女性創業逐夢再加分。圖／基隆市政府提供

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