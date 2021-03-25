林瑞陽惹爭議 告五人樂團接任宜蘭觀光文化大使
身兼宜蘭縣觀光文化大使的藝人林瑞陽，因搖五星旗高喊中國萬歲引爭議。宜蘭縣政府今天另邀由宜蘭子弟組成的告五人樂團，擔任觀光文化大使。
林瑞陽在2019年中國國慶時搖五星旗高喊祖國萬歲，多名宜蘭縣議員曾要求解聘林瑞陽宜蘭觀光文化大使身分。事發後，林瑞陽的觀光大使身分雖未被撤除，聘期至明年11月，但縣府沒再安排他出席活動。
為另外行銷宜蘭觀光，宜蘭縣府最近相中頗受年輕族群喜愛的告五人樂團，接任新的觀光文化大使，並在今天於蘇澳武荖坑風景區接獲縣長林姿妙頒發的聘書，第一項任務就是行銷27日於當地開幕的宜蘭綠色博覽會。
縣府表示，告五人樂團由潘雲安、犬青與哲謙3名成員組成。成員們從小在宜蘭長大，汲取宜蘭的風土靈感，這3人至今仍維持著定居宜蘭的通勤生活。
哲謙受訪時說，很榮幸可以擔任觀光文化大使，綠博是他們小時候校外教學必到之處，每年都會推出不同主題，讓人相當期待，歡迎全國大小朋友入園體驗生態旅遊。
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