退輔會開發宜蘭後火車站成健康休閒區 先投入2億做公設

退輔會在宜蘭後火車站規畫「健康休閒專用區」，計畫建置榮民文化藝術館，並招商引入文教設施、大型賣場、旅館等，前期的公設委託宜蘭縣政府代辦，今天開工動土，闢建景觀大道、滯洪池等，打造生態公園，預計明年10月完工。

「 休閒健康專用區」土地產權屬退輔會森保處所有，過去為貯木用途，屬工業區用地，但長年閒置；縣府協助退輔會將土地變更為健康休閒專區，由退輔會計畫投入大筆資金開發，也回饋部分土地由縣府辦理公共設施，整體開發面積12.7公頃，其中3.54公頃為公設，另有0.3公頃市地重畫面積。

今天的開工動土典禮，由退輔會副主委李文忠與縣長林姿妙共同主持，將闢建兩條長逾20公尺的計畫道路、綠色景觀大道、行人步道、草地及生態景觀滯洪池，總工程經費2億1200萬元。

縣府表示，為配合宜蘭臨時轉運站大客車出站動線及市地重畫工程，分成兩階段施工，第一階段在去年8月完工，今天開工的是第二階段，工程內容完成計畫道路、站前廣場及開闢公園，預計明年10月完工。

李文忠說，這是森保處「森活計畫」的前置開發作業，藉由打造順暢的交通動線和公園休憩景點，吸引人潮，再以BOT方式開發，規畫興建兩棟10層樓以上、一棟六層樓建築，除了全國首座「榮民文化藝術館」，畫有商場、旅宿、親子娛樂、智慧健康醫療園區，今年7月辦理說明會，計畫9月上網公告，明年6月完成招商。