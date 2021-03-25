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花蓮照顧獨老及身障者占17% 今年擴大送餐服務

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府委託社福單位為弱勢長者、身心障礙者提供送餐服務，今年陸續有5家單位投入送餐行列，盼將餐點即時送給需要的長者手上，並達到300個服務據點目標。記者王思慧／攝影
花蓮縣府委託社福單位為弱勢長者、身心障礙者提供送餐服務，今年陸續有5家單位投入送餐行列，盼將餐點即時送給需要的長者手上，並達到300個服務據點目標。記者王思慧／攝影

花蓮縣老人占全縣17.8％，長照送餐服務更顯重要，縣府委託社福單位為弱勢長者、身心障礙者提供送餐服務，在10餘年間累積送出230萬個便當。繼門諾基金會及一粒麥子基金會提供送餐服務後，今年陸續有5家單位投入送餐行列，盼將餐點即時送給需要的長者手上，並達到300個服務據點目標。

花蓮縣政府今天大舉行「花蓮好食光 幸福總舖師」記者會，社會處表示，今年平均每月已達900人使用送餐服務，每月支應經費約261萬元；經費來源原先由花蓮縣公彩盈餘基金支應，2018年起由衛福部長照服務發展基金挹注。

社會處代理處長陳加富指出，送餐服務經花蓮縣長照中心評估符合資格者，再由縣府委託特約單位，透過營養師設計餐食，周一至周六送餐到府。從每天補助1餐調為2餐，每餐餐費由新台幣55元調升至70元。

陳加富說，為提升送餐量能，今年有5家單位民間單位陸續加入送餐團隊，另鼓勵長者走出家門，到鄰近據點包含文健站、社區關懷據點、福氣站等共餐，希望能增加45個據點，達到300個據點目標。

陳加富表示，花蓮縣為高齡社會，送餐服務用在地資源，協助經濟弱勢失能老人獲得日常營養補充，落實高齡長者在地安老，希望更多關懷據點加入送餐行列。

長照 衛福部

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