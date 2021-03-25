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照顧弱勢長者及身障 花蓮送餐服務再擴大

中央社 / 花蓮縣25日電

花蓮縣政府委託社福單位為弱勢長者、身心障礙者提供送餐服務10餘年，累積送出230萬個便當。社會處指出，今年預計增加5家單位投入送餐服務，並新增45處據點提供餐飲服務。

社會處代理處長陳加富指出，經花蓮縣長照中心評估符合送餐服務資格者，將由縣府委託單位門諾基金會、一粒麥子基金會送餐員親送到府，送餐時間為每週一至週六，餐食皆為營養師設計。

社會處指出，今年平均每月已達900人使用送餐服務，每月支應經費約新台幣261萬元，經費來源在民國106年底主要由花蓮縣公彩盈餘基金支應，107年起改為衛福部長照服務發展基金經費，也從原本每天1餐提高到2餐，餐費從每餐55元調升到70元。

陳加富指出，為提高送餐能量，今年將陸續有5家民間單位投入送餐行列；另外，也鼓勵長者走出家門，到鄰近關懷據點、長照C據點或文化健康站等參與共餐，預計將增加45個據點，達到300處。

陳加富指出，讓長者維持均衡營養，也透過共餐或社區志工的關懷，讓長者獲得關懷與支持，落實在地安老，希望更多關懷據點加入送餐行列。

長照 衛福部 便當

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