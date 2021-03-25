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基隆南榮公墓清明連假與前一個周休2日 管制車輛進出
清明掃墓時節來到，基隆市警方表示，南榮公墓將比照往年進行交通管制，3月27、28日及4月2、3、4、5日，每天上午5點半到下午4點管制一般車輛進入。市府公車處有安排免費接駁公車，往來南榮路口和墓區，掃墓民眾可多加利用。
基隆市警一分局表示，為了維持南榮公墓周邊道路交通順暢，清明連假和前一個周休2日都會在執行交通管制。除了出殯的誦經車、大鼓亭、靈車，配掛識別證、通行證的公務車輛和居住墓區內住戶，其他車輛一律禁止進出，請民眾配合。
警方說，每天交通管制原則到下午4點，如有特殊情況再延長。南榮公墓公墓外圍部分路段也會實施停車管制，嚴禁並排停車及在鄰近隧道內停放汽、機車，請駕車民眾配合警方及協勤人員指揮，維持區域行車順暢與安全。
市府在交通管制期間，會在南榮公墓大門口旁設置免費接駁公車乘車點，規畫行駛2條路線，安排6輛公車往返園區，方民民眾掃墓。
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