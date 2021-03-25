基隆納骨塔老舊改建6樓生命典藏館 5萬多塔位今年動工

基隆市納骨塔老舊且塔位不足，林右昌今天主持春祭大典時表示，將現址改建為生命典藏館，今年9月動工，將改建為地下1層、地上6層的新穎建築物，預計可以容納5萬5千多個骨灰甕，提供更好追思環境。

基隆市2021年慎終追遠春祭大典今天上午在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌率領多位局處首長參加，表達對先人最虔誠的敬意。

春祭大典由林市長擔任主祭，率領副市長林永發、秘書長黃駿逸及多位局處主管陪祭，儀式依序上香、獻花、獻果、獻酒、行三鞠躬禮及朗讀祝禱文。

林右昌受訪指出，現有的南榮公墓納骨塔已經使用36年，不僅相當老舊，也沒有電梯，對於年長的長輩很不方便，市府數年前開始推動納骨塔更新計畫，民政處針對家屬舉辦13場說明會，目前已舉辦6場，6月開始進行暫厝計畫，預計9月份在現址開始動工重建。

林右昌說，規畫中的「基隆市生命典藏館」將會是地下一層、地上六層的建築物，預計可以容納5萬5千多個骨灰甕、神主牌1萬8千多位等，預計9月發包興建，民國113年完工啟用，提供市民更好追念先人的環境。

目前市立納骨塔為地下1層，地上7層建物，十分老舊，結構也有破損、風化，屋簷會掉落水泥塊，地下室也滲水，內部通道僅迴旋梯，空間狹窄又缺乏無障礙設施，塔位不敷使用。