快訊

整理包／不只苗栗、台中！「供五停二」限水節水影響區域、臨時供水站一次看

逃離台北住進蛋白區！獨家數據分析：23個房市熱點現蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆納骨塔老舊改建6樓生命典藏館 5萬多塔位今年動工

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆納骨塔老舊改建6樓生命典藏館，5萬多塔位今年動工。記者游明煌／攝影
基隆納骨塔老舊改建6樓生命典藏館，5萬多塔位今年動工。記者游明煌／攝影

基隆市納骨塔老舊且塔位不足，林右昌今天主持春祭大典時表示，將現址改建為生命典藏館，今年9月動工，將改建為地下1層、地上6層的新穎建築物，預計可以容納5萬5千多個骨灰甕，提供更好追思環境。

基隆市2021年慎終追遠春祭大典今天上午在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌率領多位局處首長參加，表達對先人最虔誠的敬意。

春祭大典由林市長擔任主祭，率領副市長林永發、秘書長黃駿逸及多位局處主管陪祭，儀式依序上香、獻花、獻果、獻酒、行三鞠躬禮及朗讀祝禱文。

林右昌受訪指出，現有的南榮公墓納骨塔已經使用36年，不僅相當老舊，也沒有電梯，對於年長的長輩很不方便，市府數年前開始推動納骨塔更新計畫，民政處針對家屬舉辦13場說明會，目前已舉辦6場，6月開始進行暫厝計畫，預計9月份在現址開始動工重建。

林右昌說，規畫中的「基隆市生命典藏館」將會是地下一層、地上六層的建築物，預計可以容納5萬5千多個骨灰甕、神主牌1萬8千多位等，預計9月發包興建，民國113年完工啟用，提供市民更好追念先人的環境。

目前市立納骨塔為地下1層，地上7層建物，十分老舊，結構也有破損、風化，屋簷會掉落水泥塊，地下室也滲水，內部通道僅迴旋梯，空間狹窄又缺乏無障礙設施，塔位不敷使用。

在主持慎終追遠春祭大典後，林市長隨即趕到中正公園忠烈祠，主持基隆市各界春祭國殤大典，率領市府主管、本市軍、公、民各界代表，與副議長林沛祥等人，一同在莊嚴肅穆的儀式中，向先賢烈士表達最崇高的追思及敬意。

基隆納骨塔老舊改建6樓生命典藏館，5萬多塔位今年動工。記者游明煌／攝影
基隆納骨塔老舊改建6樓生命典藏館，5萬多塔位今年動工。記者游明煌／攝影
基隆納骨塔老舊改建6樓生命典藏館，5萬多塔位今年動工。記者游明煌／攝影
基隆納骨塔老舊改建6樓生命典藏館，5萬多塔位今年動工。記者游明煌／攝影
基隆納骨塔老舊改建6樓生命典藏館，5萬多塔位今年動工。記者游明煌／攝影
基隆納骨塔老舊改建6樓生命典藏館，5萬多塔位今年動工。記者游明煌／攝影

基隆 林右昌 建築

延伸閱讀

胖周瑜重79.8公斤網友不信 林右昌：他有肚有量我相信

是否施打AZ疫苗？ 林右昌：遵照中央安排

陳時中、蘇貞昌帶頭施打疫苗 林右昌：尊重專業

中華民國童軍110周年 蔡英文稱讚林右昌辦得有聲有色

相關新聞

最佳東台灣親子酒店 智能管家打造新型態親子旅遊

「小美犀！講個故事吧！」「小美犀！哪裡可以遛小孩？」，2021全館客房裝設完成的小美犀AI智能音箱，不僅是宜蘭悅川酒店最新升級的創意客房設備，也是一向用心經營親子樂遊的飯店服務再進化，從書香人文設計、原創童話手繪視覺到智能互動，無處不在的精心細節與時令主題打造，讓一泊二食的包套式親子旅遊體驗，回憶滿滿，期待下次再訪！

基隆爆水管白花花水流入水溝 民心疼：中南部旱災缺水

基隆市西定路今天清晨5點多，疑有水管爆管，自來水流出馬路不斷往下流到水溝人，水公司獲報後已派人找漏水點，並開挖搶修。到今...

基隆南榮公墓清明連假與前一個周休2日 管制車輛進出

清明掃墓時節來到，基隆市警方表示，南榮公墓將比照往年進行交通管制，3月27、28日及4月2、3、4、5日，每天上午5點半...

基隆納骨塔老舊改建6樓生命典藏館 5萬多塔位今年動工

基隆市納骨塔老舊且塔位不足，林右昌今天主持春祭大典時表示，將現址改建為生命典藏館，今年9月動工，將改建為地下1層、地上6...

基隆9校PU跑道 須更新

基隆市教育處統計，目前全市有9間學校有PU跑道破損等問題，其中有1300多名學生的建德國小操場，20多年未大規模更新，多...

花蓮中正路6天2車禍 機動測速照相

花蓮市區中正路接連於3月12日及17日，在明禮路口及花崗街口連續發生車禍，除造成車輛毀損外，更有6人受傷送醫。花蓮警分局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。