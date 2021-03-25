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基隆爆水管白花花水流入水溝 民心疼：中南部旱災缺水

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市西定路今天清晨5點多，疑有水管爆管，自來水流出馬路不斷往下流到水溝人，水公司獲報後已派人找漏水點，並開挖搶修。記者游明煌／攝影
基隆市西定路今天清晨5點多，疑有水管爆管，自來水流出馬路不斷往下流到水溝人，水公司獲報後已派人找漏水點，並開挖搶修。記者游明煌／攝影

基隆市西定路今天清晨5點多，疑有水管爆管，自來水流出馬路不斷往下流到水溝人，水公司獲報後已派人找漏水點，並開挖搶修。到今天上午9點多，白花花自來水還是一直漏，不僅造成交通大亂影響，附近居民看到白花花的水流入水溝十分心疼，「中南部旱災缺水耶」。

民進黨基隆市黨部主委施偉政說，上午接獲民眾通報，清晨5點多西定路馬路不斷有自來水滲出，馬上通知水公司處理，流出的水量很大，下方有100、350mm管徑的管線，目前水公司不敢貿然開挖，正在找漏水點。

議員莊敬聖表示，清晨5點多發生爆管，懷疑是350mm的管線破漏，水公司正在搶修，經查應為350的管線爆管。西定路下方350mm管徑的水管自民國67年至今，屢屢發生破管，應盡速改善清除舊管，更換新管。

議員張秉鈞說，民眾通報西定路再次發生自來水管漏水，請民眾經過時注意安全。基隆漏水率達24.14％居全台冠軍，為了避免水資源浪費，會要求自來水公司徹底檢討，務必改善此漏水問題。

水公司人員已在現場搶修，正在找漏水點，會進行開挖搶修。附近居民看到白花花的自來水一直流入水溝十分心疼，整條馬路都濕答答，有居民說「中南部旱災缺水耶，基隆自來水一直流水溝，好浪費」。

基隆市西定路今天清晨5點多，疑有水管爆管，自來水流出馬路不斷往下流到水溝人，水公司獲報後已派人找漏水點，並開挖搶修。記者游明煌／攝影
基隆市西定路今天清晨5點多，疑有水管爆管，自來水流出馬路不斷往下流到水溝人，水公司獲報後已派人找漏水點，並開挖搶修。記者游明煌／攝影
基隆市西定路今天清晨5點多，疑有水管爆管，自來水流出馬路不斷往下流到水溝人，水公司獲報後已派人找漏水點，並開挖搶修。記者游明煌／攝影
基隆市西定路今天清晨5點多，疑有水管爆管，自來水流出馬路不斷往下流到水溝人，水公司獲報後已派人找漏水點，並開挖搶修。記者游明煌／攝影
基隆市西定路今天清晨5點多，疑有水管爆管，自來水流出馬路不斷往下流到水溝人，水公司獲報後已派人找漏水點，並開挖搶修。記者游明煌／攝影
基隆市西定路今天清晨5點多，疑有水管爆管，自來水流出馬路不斷往下流到水溝人，水公司獲報後已派人找漏水點，並開挖搶修。記者游明煌／攝影

漏水 基隆 民進黨

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