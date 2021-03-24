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花蓮區漁會資格審查 6人聯徵信用不良未過關

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮區漁會選舉理監事近日爆出資格審查爭議，今天舉行第3次審查會，登記參選理監事33人中，包括理事長簡光臺在內6人，因聯徵信用不良紀錄不符資格，未通過複審。圖／民眾提供
花蓮區漁會選舉理監事近日爆出資格審查爭議，今天舉行第3次審查會，登記參選理監事33人中，包括理事長簡光臺在內6人，因聯徵信用不良紀錄不符資格，未通過複審。圖／民眾提供

花蓮區漁會選舉理監事近日爆出資格審查爭議，今天舉行第3次審查會，由縣府農業處長吳昆儒代理主席，登記參選理監事33人中，包括理事長簡光臺在內6人，因聯徵信用不良紀錄不符資格，未通過複審，最終共計25人登記參選理、監事，爭取12席次，預計4月1日改選。

針對複審未通過結果，簡光臺認為「個人已當過2屆理事長，過去未曾有資格疑義問題」，其餘不願多談，不過他仍當選第7組的漁民代表。

漁會在19日舉行首次複審會議時，疑似因常務監事張國賢質疑理事長簡光臺聯徵信用有問題，參選監事的資格有疑義，雙方發生肢體衝突，隨後簡光臺憤而離席，會議被迫流會。22日進行第2次複審會議，又因出席人數不足再度流會。

花蓮區漁會今在縣府舉行第3次資格複審，應任主席的理事長簡光臺，傳訊告知缺席，現場其餘6名委員推舉農業處長吳昆儒為代理主席，會議結果出爐，包括簡光臺等6名理監事候選人，依漁會法規定，全因聯徵信用不良紀錄未通過。

農業處長吳昆儒表示，資格複審會議和平落幕，由委員採共議制，依漁會法規定審議，6名資格複審候選人因聯徵信用不良紀錄，最終未符合規定喪失參選資格，其中理事長簡光臺因民國90至94年的聯徵欠貸紀錄未過關。

吳昆儒說，中央訂定的漁會法規定嚴格，登記參選理監事的候選人，若在民國90年後，積欠任何借款，有12個月以上延滯本金返還或利息未繳納紀錄，便無法登記參選。

花蓮區漁會常務監事張國賢說，漁會法規確實嚴格，建議中央應修法，未來才不會造成疑慮及爭議。

信用 漁民

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