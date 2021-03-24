基隆全台漏水王 水公司8億改善啟用全市分106區抓漏

基隆市漏水率24.14%，比全台平均13.9%高出許多最為嚴重，被稱為全台漏水王，一年漏掉約3800多萬噸，相當27萬人一年用水量。水公司第一區管處今天展開分區座談，表示投入約8億元加速辦理降低漏水率計畫，基隆將分成106區細分抓漏，看到底漏在哪裡，全面改善。

水公司第一區管理處為改善漏水，今天起逐區進行分區座談，向民眾說明改善計及聽取民眾意見，未來將提供里長「水質檢測試驗藥包」，在第一時間發現漏水時，先確認是否為自來水或其他山泉水等通報，以利搶修時效。

水公司第一區管理處長李慶興表示，改善工程已陸續發包開始進行管線汰舊換新，將會把基隆分成106區，仔細找出漏水點，看到底漏在哪區區塊，並會再請有經驗、退休人員回來協助偵漏工作，進行減漏計畫。

水公司說，漏水率高是因為基隆山城開發早，地形高低落差大都要加壓送水，加上位處海港，貨車、拖車多、交通流量大，巷道狹窄地下管線密布，天然條件嚴苛，老舊逾齡自來水管線多汰換困難，所以漏水率高。

台水公司配合行政院降低漏水率計畫，由美、日國際降漏經驗豐富團隊參與規劃，自109到111年間，在一區處基隆地區投入約8億元加速辦理降低漏水率計畫16件汰換管線工程，共計汰換55.1公里管線，並針對漏水嚴重之小區管網委外辦理漏水檢測，另於管網重要節點增設水壓監測設備，以利供水調配並減少因水壓起伏造成破管機率，請基隆市政府在路權申請方面協助。