世界結核病日 花蓮縣發生率近15年降幅6成

今天是世界結核病日，花蓮縣結核病發生率由2005年每10萬人口137.8人降至2020年每10萬人口54.7人，降幅6成；花蓮縣衛生局以「分秒必爭、結核消聲」宣示終結結核的決心。

世界衛生組織訂定今年世界結核病日主題為「分秒必爭、結核消聲」（The Clock is Ticking），提醒民眾在全球共同對抗嚴重特殊傳染性肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）之際，也能持續關注同樣為呼吸道傳染性疾病的結核病（TB）。

花蓮縣衛生局表示，結核病仍是台灣最重要的傳染疾病之一，主要傳染途徑為飛沫空氣傳染，是可治癒且能有效預防的疾病。

衛生局長朱家祥表示，配合衛生福利部疾病管制署推動結核病10年減半，花蓮縣結核病發生率由2005年每10萬人口137.8人，下降至2020年每10萬人口54.7人，降幅達60.3%，防治成效顯著。

朱家祥指出，今年除持續全面篩檢找出結核病病人進行治療外，更加重視結核病接觸者進行胸部X光檢查；當社區部落通報結核病個案時，衛生所公衛護理師會依照傳染病防治法進行疫調，再請接觸者進行胸部X光檢查。

結核病接觸者追蹤是結核病防治工作重要的一環，透過初步接觸者追蹤檢查可以找到感染源，早期轉介至醫院接受治療，阻斷社區傳染鏈；另外可以早期監測到接觸者是否有發病的情況，及早診斷治療。

朱家祥表示，若遭受到結核桿菌感染成為潛伏結核感染者，雖不具傳染力，但仍有10%的機會進展為結核病。通常在接觸後2年內發病風險最高，衛生局引用最新、準確性極高的丙型干擾素釋放試驗提供接觸者抽血檢查，以預防性投藥防止潛伏結核感染者發病。

由於結核病大多早期症狀並不明顯，若輕忽久咳、有痰等身體不適症狀，不僅健康受到威脅，更有可能將疾病傳染給周遭親友。

為讓民眾透過簡便的方式增加對結核病的認識與警覺，衛生局推廣由世界衛生組織（WHO）提供的結核病簡易自我篩檢問卷：以咳嗽2週（2分）、咳嗽有痰（2分）、胸痛（1分）、體重減輕（1分）、食慾不振（1分）等5個症狀計分方式，讓民眾了解若各項症狀加總超過5分時，就有可能是結核病的高危險群，應儘速至衛生所或醫院做進一步檢查。