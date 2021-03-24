憨吉、蝌蚪定目劇進駐綠博演出44天 大巨偶今天亮相
西班牙騎士唐吉訶德永不放棄的精神，400年後的主角換成「憨吉」與「蝌蚪」出現在宜蘭綠色博覽會。蘋果劇團以地球永續為主題設計一齣大偶劇，特別訂製高5米的大章魚戲偶今天亮相，劇情充滿寓教於樂，將在綠博連演44天。
宜蘭環境教育旗艦型活動綠色博覽會訂3月27日至5月9日在武荖坑風景區舉行，即將開園，活動以「希望城堡」為主題，今年特別連結聯合國永續發展目標，把生態物種保育、氣候變遷調適、病毒傳播與人類行為關係、友善農業、，永續海洋、再生能源及減塑行動等議題融入策展內容，規劃14個展區、2個水域生態遊憩區、8處裝置藝術。
主舞台邀請國內知名的蘋果劇團帶來全新創作，蘊含400年前不朽騎士唐吉訶德精神的大偶劇目「夢想騎士-憨吉蝌蚪的時空幻旅」。劇情以聯合國永續發展目標氣候行動為核心，設定兩位可愛的角色「憨吉」與「蝌蚪」(諧音唐吉軻德)為阻止全球暖化，秉持著夢想騎士永不放棄的精神，兩人在冒險途中遇到受全球暖化影響的不同動物，也見到了暖化影響下的各種災害，決定跟所有動物們一起奮力戰鬥，解決全球暖化危機。
蘋果劇團成立於1997年，創團團長方國光表示，戲團獨特的表演美學形式，兼顧視聽效果與現場互動；這次為了這齣戲，特別訂製5米高、身體連觸腳8米的大章魚巨偶，也有大恐龍，「憨吉」與「蝌蚪」打敗破壞地球的大怪，充滿寓教於樂。
縣長林姿妙說，南部正面臨缺水，宜蘭沒有水庫也不缺水，縣府打造一座綠博希望城堡，盼帶給遊客歡樂與希望，這次宜蘭綠博做了很多創新，活動22年來第一次有創作主題曲，流行音樂結合環保議題，喚起更多人對氣候變遷的重視，今天發表以氣候行動為主題的憨吉蝌蚪時空幻旅，兩個角色諧音唐吉軻德非常有趣，歡迎大家來宜蘭暢遊綠博園區。
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