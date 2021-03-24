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花蓮市中正明禮路口車禍件數居首 警加強取締超速

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市區中正路在6天內發生2起車禍，警方即日起在肇事路段加強機動式測速照相，並取締各項交通違規。圖／警方提供
花蓮市區中正路在6天內發生2起車禍，警方即日起在肇事路段加強機動式測速照相，並取締各項交通違規。圖／警方提供

花蓮市區中正路接連於3月12日及17日，在明禮路口及花崗街口連續發生車禍，除造成車輛毀損外，更有6人受傷送醫。花蓮警分局表示，6天內發生交通事故，為有效警示用路人減速慢行，即日起規畫專案警力在肇事路段加強機動式測速照相，並取締各項交通違規，確保行車安全。

警方統計，分析2019年至2021年2月共26個月的交通事故，列出市區前10大易肇事路口及件數，其中最多的路口就是中正、明禮路口，有43件車禍，受傷34人。探究其原因，警方表示，俗稱美崙坡的中正路與松園街口往南方向是下坡路段，路幅又寬敞筆直，用路人易超速釀禍。

警方指出，交通事故發生機率與嚴重程度與行車速度成正比，行車速度愈快，駕駛需要的反應時間愈長、煞車距離愈遠。而交通事故肇事原因，主要多以「未注意車前狀態」、「變換車道或方向不當」、「變換車道或方向不當」、「超速失控」等違規行為所致，多與行車速度有關。

花蓮警分局長郝心誠表示，為有效遏止超速及違規衍生交通事故，即日起警方不定時在易肇事路段，增加測速照相勤務，提醒駕駛人降低行車速度，以減少死傷車禍、降低事故發生風險。

依道路交通管理處罰條例規定，行車速度超過速限者，可處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，另嚴重超速，也就是超過規定最高時速60公里以上者，將處6000元以上24000元以下罰鍰，並吊扣車輛牌照3個月，呼籲用路人應依道路速限行駛，並遵守交通標誌與號誌。

為有效遏止超速及違規衍生交通事故，即日起警方不定時在易肇事路段測速照相，提醒駕駛人降低行車速度。圖／警方提供
為有效遏止超速及違規衍生交通事故，即日起警方不定時在易肇事路段測速照相，提醒駕駛人降低行車速度。圖／警方提供

車禍

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