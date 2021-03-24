花蓮市中正明禮路口車禍件數居首 警加強取締超速

花蓮市區中正路接連於3月12日及17日，在明禮路口及花崗街口連續發生車禍，除造成車輛毀損外，更有6人受傷送醫。花蓮警分局表示，6天內發生交通事故，為有效警示用路人減速慢行，即日起規畫專案警力在肇事路段加強機動式測速照相，並取締各項交通違規，確保行車安全。

警方統計，分析2019年至2021年2月共26個月的交通事故，列出市區前10大易肇事路口及件數，其中最多的路口就是中正、明禮路口，有43件車禍，受傷34人。探究其原因，警方表示，俗稱美崙坡的中正路與松園街口往南方向是下坡路段，路幅又寬敞筆直，用路人易超速釀禍。

警方指出，交通事故發生機率與嚴重程度與行車速度成正比，行車速度愈快，駕駛需要的反應時間愈長、煞車距離愈遠。而交通事故肇事原因，主要多以「未注意車前狀態」、「變換車道或方向不當」、「變換車道或方向不當」、「超速失控」等違規行為所致，多與行車速度有關。

花蓮警分局長郝心誠表示，為有效遏止超速及違規衍生交通事故，即日起警方不定時在易肇事路段，增加測速照相勤務，提醒駕駛人降低行車速度，以減少死傷車禍、降低事故發生風險。