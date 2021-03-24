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乾旱未見好轉 池上稻田龜裂水井越打越深

中央社 / 台東縣24日電

乾旱情況未見好轉，知名的池上米產地已出現稻田龜裂，古井見底，農民井越打越深，4月水稻要授粉入漿，如缺水稻穗就變成「空包彈」。

台東乾旱情況越來越嚴峻，卑南溪的主要支流新武呂溪，為了供應關山鎮和池上鄉的灌溉用水，水源被截流，河道上原本有澎湃的水流，現在只剩下涓涓流水，水中大魚消失，只有手指大的小魚驚慌流竄。

池上鄉卑南溪畔的富興濕地因缺水，園區內原本5個大水池，其中1個水深1米的水池已完全乾枯、龜裂，到處都是已死亡的蜆殼。

靠近海岸山脈下的魏家庄，引用山泉水灌溉的水稻田，因乾旱山區沒水，導致水稻田龜裂，有農民擔心情況會更惡劣，乾脆將水稻耕除，希望能領取休耕補助。

不僅卑南溪和山區缺水，連地下的伏流水位也下降，池上鄉慶豐村鄒家一口9米深的古井也在日前見底，鄒姓老農憂心將來的情況只會更嚴重，為了一勞永逸，和兒子商量後，重新打了一口50米深的井。

池上鄉區塊鏈青農魏瑞廷說，目前水稻分櫱期等一段時間要曬田，讓秧苗停止分櫱，因此需水量不高，採取輪灌還可因應。

接著需要水的時間就是4、5月授粉入漿，這時候稻作灌溉用水將進入高峰，「到時候若還是沒有水，會嚴重影響產量，稻穗變成空包彈。」

農田水利署台東管理處表示，台東全縣有9個工作站，每個工作站都有不同的灌溉用水，目前池上鄉、關山鎮、長濱鄉採取輪灌，同時也啟動灌溉用井，因現在水稻分櫱期要曬田和施肥，因此用水量尚未進入高峰期，還可因應；部分利用山泉水灌溉的稻田，因山區缺水，無法引水，才出現龜裂。

台東縣政府建設處水利科表示，這次乾旱許多農民被嚇到了，從去年至今，池上鄉申請挖井的已有50個，全台東縣約80個，「井越打越深，從3、4米到現在的50米」，後續還會有人提出申請。

台東 農民

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