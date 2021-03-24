向陽山屋熊出沒 台東林管處籲攀登攜帶防熊護具

嘉明湖國家步道的向陽山屋附近昨晚監測到1隻成年黑熊，林務局台東林管處今天呼籲山友隨身攜帶防熊噴霧器、熊鈴等護具，才能避免發生人熊衝突險境。

嘉明湖國家步道的嘉明湖山屋、向陽山屋近幾年經常發現台灣黑熊出沒，有的是母熊帶著小熊，也有大公熊單獨行動，甚至進入向陽山屋翻箱倒櫃尋找食物，咬破儲存食物的塑膠桶。

台東林管處為了避免人熊衝突，在嘉明湖國家步道沿線裝置即時影像，追蹤熊出沒。

台東林管處指出，昨天晚上監控系統不斷傳回訊息，「顯示一坨坨黑影畫面」，林管處人員看了既高興又擔憂「沒錯，這是台灣黑熊」，立即啟動應變措施，首要之務是提醒登山民眾注意。

台東林管處技士楊凱琳今天接受媒體訪問時表示，近年相當熱門的登山路線嘉明湖步道距離向陽山屋約100公尺處，昨天晚上發現黑熊出沒的消息。

楊凱琳指出，台東林管處在嘉明湖登山路徑沿線所裝設的紅外線監視器拍到1隻黑熊背影，獸醫師從黑熊體型研判應該是成年黑熊，體重在80至90公斤左右，這是今年首次記錄到黑熊在嘉明湖步道出沒。

楊凱琳表示，向陽山屋每天都有很多山友入住，熊出沒地點距離山友活動區域相當近，牠若持續逗留在附近，有可能會接近山屋，呼籲攀登嘉明湖的山友一定要攜帶防熊護具，例如熊鈴及防熊噴霧器，食物及廚餘一定要帶下山，才能避免發生人熊衝突險境。