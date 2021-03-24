基隆9間學校PU跑道破損易跌倒 蔡適應向教育部爭取更新

基隆市教育處統計，目前有9間學校有PU跑道破損問題，每間整修的預算落在600到900萬元不等，中小學的PU跑道全面整修，大約需8000萬的預算，其中建德國小的操場20多年都未大規模更新，多處破損、脫落，學生容易跌倒。立委蔡適應表示，他會向教育部極力爭取更新PU跑道。

建德國小是基隆市就讀人口最多的國小，有49個班級、1323位學生，校園操場的PU跑道是學生奔跑運動的場域，但日前家長向立委蔡適應陳情，學校的PU跑道老舊、鋪面破損，小朋友在此運動常常會跌倒。蔡適應昨天邀請教育部體育署、市政府教育處等到場會勘。

基隆市政府教育處指出，基隆市有9間學校有PU跑道破損問題，每間整修的預算落在600到900萬元不等，建德國小約要900萬元，全市中小學的PU跑道全面整修，大約要8000萬元預算。

建德國小校長江漢雄說，建德國小的操場有20多年未大規模更新，多地方都有破損、脫落的現象，過去校方礙於經費的問題，只能小規模的修補。