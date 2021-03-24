聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆9間學校PU跑道破損易跌倒 蔡適應向教育部爭取更新
基隆市教育處統計，目前有9間學校有PU跑道破損問題，每間整修的預算落在600到900萬元不等，中小學的PU跑道全面整修，大約需8000萬的預算，其中建德國小的操場20多年都未大規模更新，多處破損、脫落，學生容易跌倒。立委蔡適應表示，他會向教育部極力爭取更新PU跑道。
建德國小是基隆市就讀人口最多的國小，有49個班級、1323位學生，校園操場的PU跑道是學生奔跑運動的場域，但日前家長向立委蔡適應陳情，學校的PU跑道老舊、鋪面破損，小朋友在此運動常常會跌倒。蔡適應昨天邀請教育部體育署、市政府教育處等到場會勘。
基隆市政府教育處指出，基隆市有9間學校有PU跑道破損問題，每間整修的預算落在600到900萬元不等，建德國小約要900萬元，全市中小學的PU跑道全面整修，大約要8000萬元預算。
建德國小校長江漢雄說，建德國小的操場有20多年未大規模更新，多地方都有破損、脫落的現象，過去校方礙於經費的問題，只能小規模的修補。
蔡適應表示，今年教育部將戶外的體育設施，列為優先爭取專案補助項目。專業人士建議PU跑道大約使用10年就應該更新，但是礙於基隆市的財政狀況，才會造成孩子們的跑道用了快20年、還沒有更新，基隆市共有9間學校，亟需來更新PU跑道，這個部分他會向教育部極力來爭取，希望可以爭取到全額補助，或者減少地方配合款項，降低基隆市政府的財政負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言