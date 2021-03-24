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基隆9間學校PU跑道破損易跌倒 蔡適應向教育部爭取更新

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆9間學校PU跑道破損，蔡適應向教育部爭取更新。圖／立委蔡適應提供
基隆9間學校PU跑道破損，蔡適應向教育部爭取更新。圖／立委蔡適應提供

基隆市教育處統計，目前有9間學校有PU跑道破損問題，每間整修的預算落在600到900萬元不等，中小學的PU跑道全面整修，大約需8000萬的預算，其中建德國小的操場20多年都未大規模更新，多處破損、脫落，學生容易跌倒。立委蔡適應表示，他會向教育部極力爭取更新PU跑道。

建德國小是基隆市就讀人口最多的國小，有49個班級、1323位學生，校園操場的PU跑道是學生奔跑運動的場域，但日前家長向立委蔡適應陳情，學校的PU跑道老舊、鋪面破損，小朋友在此運動常常會跌倒。蔡適應昨天邀請教育部體育署、市政府教育處等到場會勘。

基隆市政府教育處指出，基隆市有9間學校有PU跑道破損問題，每間整修的預算落在600到900萬元不等，建德國小約要900萬元，全市中小學的PU跑道全面整修，大約要8000萬元預算。

建德國小校長江漢雄說，建德國小的操場有20多年未大規模更新，多地方都有破損、脫落的現象，過去校方礙於經費的問題，只能小規模的修補。

蔡適應表示，今年教育部將戶外的體育設施，列為優先爭取專案補助項目。專業人士建議PU跑道大約使用10年就應該更新，但是礙於基隆市的財政狀況，才會造成孩子們的跑道用了快20年、還沒有更新，基隆市共有9間學校，亟需來更新PU跑道，這個部分他會向教育部極力來爭取，希望可以爭取到全額補助，或者減少地方配合款項，降低基隆市政府的財政負擔。

基隆9間學校PU跑道破損，蔡適應向教育部爭取更新。圖／立委蔡適應提供
基隆9間學校PU跑道破損，蔡適應向教育部爭取更新。圖／立委蔡適應提供
基隆9間學校PU跑道破損，蔡適應向教育部爭取更新。圖／立委蔡適應提供
基隆9間學校PU跑道破損，蔡適應向教育部爭取更新。圖／立委蔡適應提供
基隆9間學校PU跑道破損，蔡適應向教育部爭取更新。圖／立委蔡適應提供
基隆9間學校PU跑道破損，蔡適應向教育部爭取更新。圖／立委蔡適應提供
基隆9間學校PU跑道破損，蔡適應向教育部爭取更新。圖／立委蔡適應提供
基隆9間學校PU跑道破損，蔡適應向教育部爭取更新。圖／立委蔡適應提供

基隆 德國 蔡適應

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