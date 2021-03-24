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台東「最美星空」6月開跑 今天宣布活動內容預熱
疫情舒緩，台東縣府今天為「最美星空」活動預熱，公布今年7場次資訊，第一場訂6月5日在長濱八仙洞，國家交響樂園現場演奏，其他場次也都邀請知名歌手、樂團演出。縣府另也宣布活動將申請ISO 20121永續性活動管理系統國際認證。
台東十大必去活動的「最美星空音樂會」今年將推出7場音樂會，呼籲白天搭熱氣球，晚間看最美星空。第2場7月10日在海端鄉布農族文物館、9月4日卑南鄉杉原灣沙灘、11日延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區、25日綠島鄉人權紀念公園、10月2日大武鄉尚武濱海公園及9日關山鎮關山親水公園。各場次將分別由原住民歌手阿爆、金曲樂團告五人、空氣搖滾系女神白安、歌手盧學叡等演出。
「台東最美星空導覽」今年將從4月到10月開放64場次，專業師資帶遊客觀賞台東星空，「最美星空導遊培訓課程」也從今天中午開放報名。
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