花蓮國中女生打HPV公費疫苗 接種率8成8

花蓮縣衛生局自3月起至全縣28所公私立國中，為學校女生施打類乳突病毒（HPV）公費疫苗，預計1200多人接種，平均接種率達8成8，可望降低子宮頸癌的發生率及死亡率。

花蓮縣衛生局今天下午在美崙國中舉辦「校園HPV疫苗接種」記者會，縣長徐榛蔚到場關心，除年輕女性接受疫苗接種，也提醒女性民眾定期接受子宮頸抹片檢查，提早發現早期治療，降低子宮頸癌發生率。

世界衛生組織建議針對9到14歲女性接種HPV疫苗較具效益。因此，衛生福利部國民健康署遵循世界衛生組織建議提供疫苗接種服務。

花蓮縣政府自民國107年起配合中央政策，規劃校園HPV疫苗接種及校園衛教，於108年起前進校園提供國中女生公費HPV疫苗施打，106學年、107學年、108學年國一女生接種率分別為86.97%、89.99%、87.46%，平均接種率達88.14%，高於全國。

花蓮縣衛生局表示，由衛生所醫師及護理師自3月起進入校園施打人類乳突病毒（HPV）公費疫苗，採自願參加方式，且會先提供接種前、接種時以及接種後需注意事項資訊，讓接種對象及家長瞭解，再經雙方同意並簽署同意書，才會安排接種疫苗。

接種當天還須經過醫師評估，接種後須於原場所觀察30分鐘再離開。花蓮縣衛生局指出，預計有1200多名國中女學生可受惠。