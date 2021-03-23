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影／基隆東岸停車場通往廟口地下道 沒下雨竟水淹腳踝

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市東岸停車場通往廟口夜市的地下道，今天下午竟然積水超過10公分，淹過腳踝。圖／基隆市議員童子瑋提供
基隆市東岸停車場通往廟口夜市的地下道，今天下午竟然積水超過10公分，淹過腳踝。圖／基隆市議員童子瑋提供

基隆市東岸停車場通往廟口夜市的地下道，今天下午竟然積水超過10公分，淹過腳踝。市府工務處到場查看，發現是地下道2台抽水機同時故障釀禍，已封閉地下道各處入口，預計花3個小時抽除積水，再檢修抽水機，避免再次淹水

基隆市議員童子瑋說，下午接到民眾反映，愛三路、仁二路口的地下道積水，沒法行走。他到現場查看，發現水深已淹過腳踝，想走地下道的人看到這種狀況，紛紛回頭。

工務處人員表示，地下道原本有配置抽水機，防範積水。初步研判2台抽水機都故障了，地下道才會淹水。事故發生後，已在地下道入口拉封鎖線，管制民眾進入，並展開緊急抽水作業，預計3小時抽光積水，再檢查抽水機故障原因及搶修。

淹水的地下道接通東岸停車場和基隆廟口夜市區，愛三路雖已畫設斑馬線，但仍有不少人經由地下道通行。童子瑋要求工務處加快抽水作業，如能趕在下班交通時段前開放通行，才不會造成更多民眾不便。

基隆市東岸停車場通往廟口夜市的地下道，今天下午竟然積水超過10公分，市府已封閉地下道入口。圖／基隆市議員童子瑋提供
基隆市東岸停車場通往廟口夜市的地下道，今天下午竟然積水超過10公分，市府已封閉地下道入口。圖／基隆市議員童子瑋提供

基隆 淹水 童子瑋

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