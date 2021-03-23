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台東美麗灣初期2案流標 為今年夏天開放投下變數

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣府正規畫接管杉原美麗灣，但初期發包就流標，為今年夏天開放投下變數。圖／台東縣府提供
台東縣府正規畫接管杉原美麗灣，但初期發包就流標，為今年夏天開放投下變數。圖／台東縣府提供

台東縣杉原美麗灣將由縣府接管，縣民盼今年暑假就能啟用，縣府要賣地還債並規畫相關設施，但初期開出3個標案，沙灘養護、瞭望台暨水域管制物品採購標案卻都流標，為今年夏天免費開放投下變數。縣府交觀處將檢討條件是否太嚴格，希望盡量趕在今年夏天啟用，但目前無法保證進度。

去年仲裁後，縣府須以6億2900萬元價購美麗灣度假村，雙方約定今年暑假前交付第一筆款項，隨即開始交接。縣長饒慶鈴計畫讓美麗灣免費開放，把海灘還給縣民體驗，縣府目前規畫設計服務、沙灘養設及瞭望台共3個標案，總計約900萬元，不過後2案昨天都宣告流標。

縣府交觀處觀光管理科長徐一中說，流標的原因是無人投標，將持續公告招標，未來滾動檢討。不過原本希望趕在今年夏天開放，可能會因此受到影響，畢竟好玩又安全的海灘才是縣府規畫的方向，只能說「會盡量趕上進度，但不能保證」。

其中一個招標不順利的關鍵在於救生員不足。徐一中說，救生員原則上以專業為重，所以不考慮工讀生，以免縣府還要擔心工讀生的安危。

另外，台灣開放免費海灘後，評估可能吸引不少愛好水上活動的國內外人士到訪，恐影響環境。徐一中說，諸多意見中，也有希望設置總量管制規範的說法，以免影響周邊生活及環境，但目前尚未開放，一切還言之過早。

美麗灣 沙灘 饒慶鈴

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