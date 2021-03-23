屏風山屢傳山難 太管處規畫改之字形路線避險

花蓮秀林鄉屏風山高山步道因地勢陡峭難行，自2016年起發生17起迷路、受傷及墜崖死亡事故，更有4人身亡。太魯閣國家公園管理處規畫，在登山口至鐵線吊橋段約1.5公里長路線改線，採「之」字形行進，避開危險路段，將依程序請相關單位會勘，盡快整修路徑，維護山友安全。

3250公尺高的屏風山為台灣百岳之一，與白姑大山、畢祿山及羊頭山被稱為「中橫四辣」，由於屏風山落差最高達1300公尺，屬於超辣等級。

太管處在5年前依循山友開闢路徑，避開合歡金礦崩塌危險路段，完成屏風山新路徑整理，並在2017年起於全程釘設螢光方向指示牌，並多次於塔次基里溪至鐵線吊橋間的危崖段，以及崩塌地架設爬梯、岩釘與繫上安全確保繩，也進行崩塌路段改線、路徑寬挖整理等作業，但仍無法避免山難事故。

今年2月26日屏風山高山步道1.3公里處發生山友墜崖身亡事故，本月12日有女山友在步道2公里處，摔落約50公尺斜坡，造成左腳骨折。為減少山域意外事故發生，太管處擬進行登山口至鐵線吊橋段改線作業。

太管處指出，屏風山登山口現位於台8線110.2公里處，經山友反應，可改由台8線111.2公里進入，經廢棄農耕地（國有林班回收造林地），循廢棄電桿舊保線路下切至塔次基里溪，再往上銜接原步道鐵線吊橋前方。雖然部分路徑下降爬升幅度略大，但採「之字形」前進，可避開危崖、瘦稜與崩塌路段，相對安全性高。

不過，因該路線須行經國有林班地，是否依行政程序向林務單位申請，租用申報整修開工等作業，仍待太管處完成定線測量與地圖繪製作業後，再發函邀請花蓮林管處、花蓮縣消防局等單位會勘，收集改線路徑相關意見。再以小型工程發包進行路徑整修施作，並同步辦理方向指示牌釘設作業，將盡速完成改線開放與公告工作，以維護山友安全與期待。