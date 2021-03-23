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歡樂兒童節 基隆準備6好禮大放送

中央社 / 基隆23日電

基隆市府推出「2021 基隆童樂海子島」系列活動，除將海洋廣場打造成樂園外，還有酷似教育版的寶可夢遊戲、4月1日上下課時間對調等「六大好禮」，陪伴大小朋友度過歡樂兒童節。

基隆市長林右昌今天表示，一年一度的兒童節是孩子們最期待的節日，鼓勵家長多陪伴在孩子身邊，一起享受滿滿的兒童月，期待大家在一一拆開市府精心準備的禮物那刻，除了開心滿足，也能感受到市府的用心。

市府教育處長林祝里說，第一禮是「海子島樂園」，將在海洋廣場以裝置藝術組成夢幻童趣樂園，成為孩子們的小天地，活動於29日盛大亮相，持續到4月30日，歡迎大小朋友一起入島狂歡。

禮物2「童趣同樂-大翻轉」，4月1日上下課時間對調，林右昌當天也會到復興國小與孩童PK遊戲機；禮物3「日藏驚喜」，市府與各單位合作推出滿滿的親子活動；禮物4「童遊書海」，4月各週末舉辦親子閱讀活動，帶領大家暢遊書海；禮物5「你好，禮好」，市府製作精美口罩贈送孩童，既實用又可愛。

林祝里表示，禮物6為「城市尋寶趣」，市府研發虛擬實境教學，酷似教育版的寶可夢App，民眾於4月1日到30日在海洋廣場開啟「鄉基寶MR」App，尋找躲藏在基隆市區3個景點的守護獸。

完成闖關後，在「基隆市鄉基寶－城市尋寶趣」的Line官方帳號聊天畫面輸入「通關密語」，就會出現神秘獎品兌換券，可憑券到市府1樓服務中心及旅客服務中心兌換。

另外，市府也為7隻可愛的守護獸舉辦命名活動，即日起到30日晚間10時止到活動網站（https://www.surveycake.com/s/78GKq）投票並填寫問卷，市府將抽出30名幸運兒，有機會獲得價值新台幣1500元禮券。

基隆 親子 林右昌

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