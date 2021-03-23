花蓮首座校園長照站啟用 提供偏鄉長幼共學服務

一粒麥子社福基金會利用花蓮縣豐濱國小的建築物空間，開設「豐濱有福館」，不但成為160公里台11線濱海公路上最重要的「長照便利店」，更是縣內首座設於校園內的長照服務單位，提供長照服務，更結合資源為長者與孩童提供「長幼共學」活動課程，融入更多部落長幼智慧傳承教學。

一粒麥子社福基金會執行長林木泉表示，花蓮市與台東市之間的台11線約有160公里，其中由花蓮市到豐濱鄉最南端的縣界就約70公里，而這段路上過往的長照資源非常稀少，常需遠從花蓮市，或由光復鄉翻越海岸山脈，才能把資源送到。

透過曾任豐濱國小校長、現任原民會副主委林碧霞的幫忙，讓一粒麥子基金會能排除萬難，在豐濱過小設立有福館，她也帶著規畫的模型，與花蓮縣政府教育處討論，讓籌備過程「有愛無礙」，順利完工。

如今豐濱有福館啟用後，有3位照服員進駐，整合老人居家服務、獨居長者送餐等服務，讓民眾就近獲得照顧，館內還有具護理背景的工作人員常駐，提供長照「一站式諮詢」服務，希望能更進一步培養在地化的照顧能力與經驗，提高長者的生活品質。

豐濱有福館的送餐服務會提供長者每周一到六的午餐與晚餐，更籌設每周1次的共餐服務，邀請方便出門的長者到有福館用餐，提高長者的社區參與。