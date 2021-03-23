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清明假期 東部地區推疏運優惠措施

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄市區監理所表示，交通部為推廣民眾於清明假期期間使用大眾運輸，針對提高東部地區公共運輸使用率，推出了不少疏運優惠措施，包括北花線國道客運單人來回票優惠價400元；另東部春遊加碼優惠自4月2日至5日購買東部「台灣好行」超值套票或持有當地住宿證明，可享北宜及北花國道客運路線4人同行1人免費等優惠。

高雄市區監理所表示，東部地區除了既有的國道客運票價85折優惠、台灣好行路線電子票證半價優惠及公共運輸轉乘優惠，持電子票證搭乘公路客運或市區客運間轉乘，有基本里程或一段票免費優惠外，另有其他優惠加碼措施。

北花線國道客運單人來回票優惠價400元；另有東部春遊加碼優惠自4月2日至5日購買東部「台灣好行」超值套票或持有當地住宿證明，可享北宜及北花國道客運路線4人同行1人免費優惠，回程再抵退200元（不與租車優惠重複抵退）。

持臺北到宜蘭、臺北到花蓮國道客運路線票根，向指定租車業者租車，也有多項優惠措施，呼籲民眾盡量「多搭車，少開車」多利用公共運輸。

國道客運 公共運輸 台灣好行

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