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基隆6大好禮迎接兒童節 海洋廣場變身好玩的童樂海子島

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市教育處籌辦「基隆童樂海子島」活動迎接兒童節，準備「6大好禮」與全市小朋友同樂。記者邱瑞杰／攝影
基隆市教育處籌辦「基隆童樂海子島」活動迎接兒童節，準備「6大好禮」與全市小朋友同樂。記者邱瑞杰／攝影

基隆市教育處舉辦「基隆童樂海子島」迎接兒童節，準備「6大好禮」與全市小朋友同樂。除了在海洋廣場打造「海子島樂園」，讓小朋友從3月29日玩到4月30日。全市小學在4月1日周四「翻轉學習」，上、下課時間對調，安排各項創意課程，讓小朋友體驗全新的學校生活；另有其他好禮，等待學生一起探索。

基隆市每年4月登場的「童話藝術節」連續舉辦16年，成為親子期待的年度活動。今年考量疫情轉型為「童樂海子島」，29日在海洋廣場揭開序幕，持續舉辦到4月30日。

教育處長林祝里說，今年兒童節獻給小朋友的第1個禮物是海子島樂園，運用裝置藝術作品組成夢幻童趣樂園，成為孩子的小天地。第2個禮物「童趣同樂──大翻轉」，全市小學4月1日下、下課時間對調，創造不一樣的校園體驗。

禮物3「日藏驚喜」為4月每一天都有親子活動。禮物4「童遊書海」結合4月世界閱讀日，在4月的周末舉辦親子閱讀活動。禮物5「你好，禮好」，贈送全市2萬4000名學童神祕兒童節禮物。

禮物6「城市尋寶趣」，是由市府開發的「鄉基寶MR」App，有如「教育版寶可夢」，孩子們下載安裝程式後，可在遊戲中探索城市，認識基隆在地文化與景觀，完成闖關後可領取神秘獎品兌換券。

教育處並為鄉基寶守護獸舉辦命名活動，民眾即日起到30日晚上10點，只要上活動網站（網址：https://www.surveycake.com/s/78GKq）投票並填寫問卷，市府將從中抽出30名幸運兒，有機會獲得最高價值1500元禮券。相關活動資訊可到臉書「基隆市政府教育處」粉絲專頁查詢。

基隆市長林右昌說，兒童節是孩子們一年中最期待的節日，期待市府精心準備的禮物，能帶給孩子們開心滿足的笑容。

基隆市教育處籌辦「基隆童樂海子島」活動迎接兒童節，準備「6大好禮」與全市小朋友同樂。記者邱瑞杰／攝影
基隆市教育處籌辦「基隆童樂海子島」活動迎接兒童節，準備「6大好禮」與全市小朋友同樂。記者邱瑞杰／攝影
基隆市教育處籌辦「基隆童樂海子島」活動迎接兒童節，準備「6大好禮」與全市小朋友同樂。記者邱瑞杰／攝影
基隆市教育處籌辦「基隆童樂海子島」活動迎接兒童節，準備「6大好禮」與全市小朋友同樂。記者邱瑞杰／攝影

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