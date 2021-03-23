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宜蘭首創智慧消防實境系統 榮獲智慧城市創新應用獎

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭首創「智慧消防三維實境管制系統」榮獲經濟部智慧城市創新應用獎，縣消防局長徐松奕接受總統頒獎。圖/消防局提供
宜蘭首創「智慧消防三維實境管制系統」榮獲經濟部智慧城市創新應用獎，縣消防局長徐松奕接受總統頒獎。圖/消防局提供

消防人員進入火場後，因無法掌握內部空間狀況、四周濃煙密布，能見度不足，雖僅短短數步之遙，卻因火場環境惡劣而迷失方向，正因事前所能掌握的救災資訊太少，過去數十年來僅依靠紙本圖面，不僅保存不易，攜帶不便，也未能及時提供第一線人員判讀，可能盲目衝入火場。

悲劇不能再重演。宜蘭縣政府消防局一年多前爭取經濟部工業局專案，與宜眾資訊股份有限公司團隊合作研發「智慧消防三維實境管制系統」，率全國之先，建置視覺化的基礎3D圖資、人員進出管制及室內定位系統，將建物內部配置、消防設備、危險物品存放處等資訊，以立體化方式呈現，協助救災即時掌握，進行布署及人命搜救。

其中，室內定位系統可提供警示功能，提醒指揮官派員循線救援，協助每位消防員平安步出火場，目前3D系統已經逐步推廣到縣內旅館飯店、大型展場、商場與危險物品工廠等239處場所，可望大幅降低救災風險。

為驗證該系統功能，宜蘭縣政府消防局去年6月曾經辦理消防演練及成果發表會，進行多點火災搶救、視覺化引導受困民眾逃生、緊急救援小組等演練項目十分逼真，頗受好評。

縣消防局長徐松奕表示，計畫歷經兩年時間研發及實驗，運用最新科技，讓指揮官掌握現場狀況，全力保護火場中救災同仁，最近榮獲「2021智慧城市創新應用獎」，是對研發團隊莫大的鼓勵與肯定，希望從宜蘭帶頭做起，陸續推廣到全國，讓進入火場執勤救災的打火弟兄都能平安完成任務。

消防員

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