讓4萬變200萬 神老師2天籌到錢 以琳學園孩子有了新家

基隆市被稱為「神老師」的小學老師沈雅琪，把善心網友資助採購的外套送到台北市以琳少年學園時，發現空間和陳設老舊。她在臉書「神老師&神媽咪」粉絲專頁貼文，表示想幫學園整理環境，短短2天獲得200萬元資源，讓以琳學園變得很美，給學生回到家的感覺。

沈雅琪的女兒是多重障礙者，她在陪伴女兒成長、求學過程中，注意到許多弱勢小孩的生活面臨困境，長期在網路發表相關文章，與有相同處境的家長和老師分享經驗，被稱為「神老師」。5年前她成立「神老師&神媽咪」粉絲專頁，粉絲人數超過27萬人。

沈雅琪說，今年2月6日帶著善心朋友替孩子們訂的外套踏入以琳學園，看到黑色天花板、剝落的油漆和壁紙、到處補釘破損的地板，還有潮濕異道衝入鼻腔，以為走錯地方。不久看到學園孩子們到戶外活動回來，與牧師和師母、老師有說有笑，像家人一樣試穿外套，又令她滿心溫暖。

寒假最後一天，沈雅琪傳訊息給以琳牧師，表示想給孩子「家」的感覺。隔天約設計師到以琳評估裝修方式，結果預算遠超過她設定的4萬元，決定先做地板，其他地方等以後再慢慢改善。

沈雅琪2月20日在粉絲專頁貼文談以琳的狀況，結果2天內各方網友資源湧入約200萬元，令她驚喜，馬上聯繫設計師重新估價。修繕方案確定後，以琳志工、老師和孩子們開始整理、搬移物品，並把牆面上的壁紙盡量撕除。

沈雅琪說，地板、油漆、輕鋼架工班陸續進場，2周後她再到以琳，看到新地板、新牆面，天花板也換成明亮的白，感覺好美，認為這才是她心裡面想要給孩子們的感覺，「回到家的感覺」。