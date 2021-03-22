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瘦身別走極端 基隆醫院營養師推3種健康均衡減重方法

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
基隆醫院營養室介紹3種健康均衡減重方法，同時搭配推出低GI減重餐盒。記者邱瑞杰／攝影
基隆醫院營養室介紹3種健康均衡減重方法，同時搭配推出低GI減重餐盒。記者邱瑞杰／攝影

衛生福利部國民健康署統計農曆春節過後，國人體重平均增加0.4到1.5公斤，不少人想「瘦身」，加上健身風氣盛行，衛福部基隆醫院營養師介紹3種健康且均衡減重方法，並建議想減重民眾與營養師討論飲食及運動計畫，才能事半功倍。

基隆醫院營養師楊智凱說，坊間瘦身方式無奇不有，用錯方法可能賠了夫人又折兵。他介紹低GI飲食、減醣飲食和168間歇斷食3種減重方式供民眾參考，並可到醫療院所營養諮詢門診尋求營養師專業意見。

GI是指升糖指數（Glycemic index），代表食物在人體消化後影響血糖的程度。楊智凱說，攝取高膳食纖維、原態食物等低GI食物，血糖可維持較穩定狀態。國人每日飲食指南便建議多選全穀雜糧為主食，至少應有1/3為未精製全穀雜糧，如燕麥、大麥、糙米、地瓜等。

減醣飲食包含生酮飲食、極低醣飲食、低醣飲食、中度低醣飲食4類，楊智凱分析醣類佔總熱量26%至45%的中度低醣飲食安全性較高，適量碳水化合物可避免葡萄糖不足造成的酮酸中毒、噁心等副作用。

168間歇斷食指每天在8小時內進食，另16小時禁食，楊智凱說，好處是可依個人作息安排進食時間，但仍須保持均衡飲食。癌症、三高、慢性腎臟病患、長期服用藥物、營養不良、成長發育期、青少年和孕婦不建議使用間歇斷食法。

楊智凱說，想減重民眾可與營養師討論飲食及運動計畫，基隆醫院營養門診在減重療程期初、期末，都會量測體脂肪確認成效。期間視需要搭配代餐營養品與低GI減重餐盒，讓大家瘦得安心、吃得零負擔。

生酮飲食 減重 基隆

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