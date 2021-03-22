羅東藝穗節20年募集老照片 獲選就送你文創商品

邁入20年的宜蘭羅東藝穗節活動，鎮公所為了募集20年來與活動相關老照片，只要民眾提供數位或實體照片，獲選者就可獲贈文創品，公所今天公布4款限定版文創品，分別是羅東走逛地圖、小品羅東繪本、「森入羅東」筆記本、「好猴運」鑰匙收納袋。

羅東鎮雖是商業城鎮，但因早年是以伐木業帶動各行各業繁榮發展，也具有豐富的歷史文化典故，小城鎮有好吃好玩，想要聽聽老故事在這裡都有。

鎮長吳秋齡表示，自就任以來積極推動文化藝術，發展深入在地歷史的城市觀光，公所出品的特色文創好物已然成為代表羅東一大特色，遊客來到羅東旅遊，除了品嘗美食及名產外，也可以帶上充滿羅東人文歷史典故的限定文創品，留下美好的旅遊記憶。

羅東鎮公所推出的紀念筆記本，採用活潑的圖案與簡單的設計，民眾只要鎖定觀光發展所臉書，參加活動即有機會獲得這款筆記本。

羅東限定「好猴運」鑰匙收納袋，諧音「好好運」，採用藍色天鵝絨布面，搭配可愛的猴子刺繡，金色吊繩與卡榫方便取用，鎮公所會在舉辦的活動中贈送，民眾也可購買，每個售價180元。

經典小鎮限定版「行旅羅東～小品羅東」繪本，邀請莊文生老師書寫12篇羅東秘境故事，例如再見東雲閣、民生東路走三次、街役場的老松與天台、陳少爺起鼓、巷弄裡的圓環等，帶出羅東的前世今生；並且由金鼎獎得主、在地藝術家蔡曜宇將文字轉成視覺優美意境，值得收藏，每本300元。