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安農溪畔蓋涼亭砍光蠟樹？ 鄉公所喊冤：是移植啦

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭三星鄉公所在安農溪畔的落羽松秘境，計畫興建涼亭的模擬圖。圖／鄉公所提供
宜蘭三星鄉公所在安農溪畔的落羽松秘境，計畫興建涼亭的模擬圖。圖／鄉公所提供

宜蘭三星鄉公所最近在安農溪畔的落羽松秘境興建涼亭，移植3株光蠟樹，卻在臉書遭人指控鄉公所砍光整片光蠟樹，鄉長李志鏞今天跳出來澄清網路惡意抹黑，村長及發展協會理事長也帶著400多人村民連署，力挺鄉公所推動建設=.

三星鄉安農溪畔的落羽松秘境，假日人潮如織，但只有少數露天石椅，對長者來說不方便，經地方人士要求蓋涼亭供遊客使用，鄉公所選擇對環境衝擊最小的方案，歷經1年評估才拍板定案，安農溪流域約有100萬平方米草皮，涼亭施作範圍約100坪。

但臉書有人以「水泥殺死綠地」為題，批評鄉公所把光蠟樹挖光，並要求變更設計。此一貼文經過多人分享轉貼。

鄉長李志鏞今天表示，安農溪流域有100多株光蠟樹，近期鄉公所施作涼亭，卻遭人在臉書指控砍光落羽松旁的整片光蠟樹，鄉公所對此提出嚴正駁斥，僅移植3株而非剷除，原樹規劃移植至鄉內新設立之人和公園，擴大林地造景。

李志鏞說，2年來已在鄉內種植上千棵樹木，今年植樹節前夕也發動同仁在柑仔坑橋畔響應植樹。三星已邁入老人鄉，任何建設應多為長輩設想，公共建設應為多數人考量，做好規劃，而不是綁手綁腳，什麼都不做。

今天也有三星鄉行健村近3任村長及安農溪總體發展協會3任理事長聯袂到鄉公所，帶著400多位村民的連署書，支持該建設應該繼續推動。

宜蘭三星鄉行健村近3任村長及安農溪總體發展協會3任理事長聯袂到鄉公所，帶著400多位村民連署書，支持繼續推動建設。圖／鄉公所提供
宜蘭三星鄉行健村近3任村長及安農溪總體發展協會3任理事長聯袂到鄉公所，帶著400多位村民連署書，支持繼續推動建設。圖／鄉公所提供

安農溪 落羽松

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