50年古井再度見底 台東重現15年前乾旱

水情持續吃緊，稻米的故鄉台東縱谷開始輪灌，池上鄉一座50年古井再度乾涸見底，台東15年前的大乾旱景象重現，農民鑿井申請暴增。

「這口井深度9米」，93歲的老農鄒進燻邊說邊將綁著鐵條的麻繩投入井裡，完全聽不到水聲，當繩子到底後再拉起，麻繩是乾的，撞到井底的鐵條沾了少數沙子。他說，麻繩完全是乾的，鐵條有沙子，代表井底沒有水，如果有水，就不會有沙子，可見井底乾了。

鄒進燻說，今年春節兒子返鄉，他告訴兒子古井的水越來越少，他和兒子測量水深只剩20~30公分，前幾天他再度拿繩子測試，結果已經見底，完全沒有水。

他說，池上地區已2、3年沒有颱風，沒大雨，溪床長滿了草，甚至樹都有3到4米高了，看不到溪床，「連狗都進不去」；因無法預測這情況還要多久、是不是往後會越嚴重，於是和兒子商量，趕緊再打一個50米深的新井，現在換用新井灌溉。

鄒進燻說，50年前他為了灌溉5甲的水田和家裡用水，於是打了9米深的水井，過去都是水滿滿的，從未見底，民國96年台東出現罕見的大乾旱，到了7、8月還沒颱風和下大雨，古井首次見底，這次是第2次，感覺情況會越來越嚴重，於是重打一口50米深的新井。

台東縣政府建設處水利科表示，這次乾旱許多農民被嚇到了，從去年至今，池上鄉申請挖井的已有50個，全台東縣約80個，後續還會有人提出申請。

民國96年，台東未出現梅雨，直到8月還沒有颱風和明顯雨勢，導致一半的茶樹乾枯，釋迦果樹出現萎凋，蔬果腐爛，稻田龜裂，原本青翠的山頭，隱約出現枯黃，鄒家古井首次乾涸見底，今年大乾旱再現，鄒家古井再度見底，從此封井。