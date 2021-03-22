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透早打AZ疫苗 陳時中： 背有些痠痠的

花蓮慈院22名醫護率先施打疫苗 醫師「打完上戰場」

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院院長林欣榮帶頭施打疫苗，表示不會疼痛。記者王思慧／攝影
花蓮慈濟醫院院長林欣榮帶頭施打疫苗，表示不會疼痛。記者王思慧／攝影

國內首批AZ疫苗今天開打，花蓮慈濟醫院暴露風險第1、2級人員約1250人，中央給予1400劑AZ疫苗，今有22名醫護人員施打。最年輕的22歲護理師黃智偉說，想要搶先預防新冠病毒，打針時沒什麼感覺，也不擔心有後遺症，相信疫苗的防護力。麻醉醫師楊曜臨則笑稱「打完疫苗就可上戰場」。

花蓮縣衛生局統計，全縣第1風險等級可接種人數895人，第2風險等級2224人，這次中央分配2家醫院，慈濟醫院有1400劑AZ疫苗、門諾醫院則有600劑疫苗。慈濟醫院表示，日前調查院內1、2級人員有5成願意施打疫苗，但是否有意願接種AZ疫苗還須重新調查。

慈濟醫院院長林欣榮表示，經過專業醫療評估，施打疫苗不用太緊張，甚至打疫苗比打靜脈的針還簡單，當下打完沒感覺，現場有休息區供醫護30分鐘休息，觀察有無過敏症狀，自己加入帶頭打疫苗，希望讓大家更安心接受施打。

張姓急診科醫師說，每個疫苗都可能有副作用，但防護力大於副作用就可以施打，保護自己也保護病人。另名張姓護理師表示，相信護理長的打針技術，比流感疫苗還不痛，經過30分鐘的觀察評估，完成接種者都沒有出現不適症狀。

慈濟醫院表示，目前先給醫事人員免費施打，預計一周內完成院內疫苗注射，下周開放縣內各醫療院所醫護接種，之後才會開放一般民眾施打。另外，門諾醫院預計今天下午2點開打，由院長吳鏘亮帶頭接種。

花蓮慈濟醫院暴露風險第1、2級人員約1250人，中央給予1400劑AZ疫苗，今有22名醫護人員施打。記者王思慧／攝影
花蓮慈濟醫院暴露風險第1、2級人員約1250人，中央給予1400劑AZ疫苗，今有22名醫護人員施打。記者王思慧／攝影
慈濟醫院麻醉醫師楊曜臨露肩施打疫苗，笑稱「打完就可上戰場」。記者王思慧／攝影
慈濟醫院麻醉醫師楊曜臨露肩施打疫苗，笑稱「打完就可上戰場」。記者王思慧／攝影
花蓮慈濟醫院護理長鍾惠君率先施打疫苗，表示相信能有防護力。記者王思慧／攝影
花蓮慈濟醫院護理長鍾惠君率先施打疫苗，表示相信能有防護力。記者王思慧／攝影
最年輕的22歲護理師黃智偉說，想要搶先預防新冠病毒，打針時沒什麼感覺，也不擔心有後遺症，相信疫苗的防護力。記者王思慧／攝影
最年輕的22歲護理師黃智偉說，想要搶先預防新冠病毒，打針時沒什麼感覺，也不擔心有後遺症，相信疫苗的防護力。記者王思慧／攝影

AZ疫苗 慈濟 護理師

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