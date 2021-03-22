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宜蘭獲配1200劑AZ疫苗 陽大附醫及聖母醫院帶頭施打

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣施打AZ疫苗的第一針，是聖母醫院兒科曾醫師。圖／衛生局提供
宜蘭縣施打AZ疫苗的第一針，是聖母醫院兒科曾醫師。圖／衛生局提供

AZ疫苗今天開打，宜蘭縣內溪北地區由國立陽明交通大學附設醫院、溪南地區由財團法人羅東聖母醫院作為首波施打合約醫院，各獲配發600劑疫苗，合計1200劑，全縣第一針是聖母醫院的曾醫師，陽大附醫院長楊純豪也帶頭施打。

衛生局表示，這次施打是在尊重意願、安全優先的前提下，宜蘭縣醫護人員開始接種第一波COVID-19疫苗注射，今天兩家醫院已經有不少醫護人員打疫苗。

宜蘭縣施打疫苗的第一針的是聖母醫院的兒科曾醫師，時間上午9點半。他表示，對中央的政策及疫苗把關有信心，呼籲民眾別害怕也別過度聽信網路媒體的相關訊息，要相信科學、相信醫學、相信數據。

聖母醫院外科的蘇姓醫師在上周五得知預約訊息後搶頭香報名，他說對疫苗有信心，配合中央防疫政策，早日施打保護自己也保護家人及病人。

陽大附醫院長楊純豪也在11點帶領醫護人員頭施打，他說，並沒有什麼不舒服的感覺，建議打完之後多喝開水；對於少數人引發的血栓現象，邱姓護理人員，還好啦，外國人血栓情況可能會比較嚴重，黃種人還好，不擔心。

國立陽明交通大學附設醫院由院長楊純豪帶領醫護人員施打，呼籲打完後多喝水。圖／衛生局提供
國立陽明交通大學附設醫院由院長楊純豪帶領醫護人員施打，呼籲打完後多喝水。圖／衛生局提供

AZ疫苗 醫護人員 醫師

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