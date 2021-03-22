宜蘭獲配1200劑AZ疫苗 陽大附醫及聖母醫院帶頭施打
AZ疫苗今天開打，宜蘭縣內溪北地區由國立陽明交通大學附設醫院、溪南地區由財團法人羅東聖母醫院作為首波施打合約醫院，各獲配發600劑疫苗，合計1200劑，全縣第一針是聖母醫院的曾醫師，陽大附醫院長楊純豪也帶頭施打。
衛生局表示，這次施打是在尊重意願、安全優先的前提下，宜蘭縣醫護人員開始接種第一波COVID-19疫苗注射，今天兩家醫院已經有不少醫護人員打疫苗。
宜蘭縣施打疫苗的第一針的是聖母醫院的兒科曾醫師，時間上午9點半。他表示，對中央的政策及疫苗把關有信心，呼籲民眾別害怕也別過度聽信網路媒體的相關訊息，要相信科學、相信醫學、相信數據。
聖母醫院外科的蘇姓醫師在上周五得知預約訊息後搶頭香報名，他說對疫苗有信心，配合中央防疫政策，早日施打保護自己也保護家人及病人。
陽大附醫院長楊純豪也在11點帶領醫護人員頭施打，他說，並沒有什麼不舒服的感覺，建議打完之後多喝開水；對於少數人引發的血栓現象，邱姓護理人員，還好啦，外國人血栓情況可能會比較嚴重，黃種人還好，不擔心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言