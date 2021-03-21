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基隆73年「紅磚屋」變身「青聚點」 市府邀青年出點子

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市政府計畫把中正路「紅磚屋」打造成「青聚點」，做為青年交流平台、創業據點與培育地方創生人才基地。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府計畫把中正路「紅磚屋」打造成「青聚點」，做為青年交流平台、創業據點與培育地方創生人才基地。記者邱瑞杰／攝影

財政部國有財產署把鄰近正濱色彩屋，具有73年歷史的磚造建築移撥基隆市政府使用。市府計畫把「紅磚屋」打造成「青聚點」，做為青年交流平台、創業據點與培育地方創生人才基地，26日將舉辦「Let’s talk 紅磚屋」活動，邀請青年人參與討論，共同想像這處空間的未來面貌。

市府產業發展處表示，紅磚屋原為行政院農委會水產試驗所名下房產，建於民國37年，已有73年歷史。這棟2層樓磚造建物閒置多年，市府去年向國產署爭取撥用如願，暫時稱為「紅磚屋」。

紅磚屋的地址是中正路463號，位在正濱漁港舊漁會大樓、色彩屋之間的加油站旁。市府去年進行建物耐震能力評估作業，今年提出打造「青聚點」空間整建計畫，向教育部青年發展署爭取預算補助獲得入選，目前正在接受第2階段評選。

產發處長黃健峰說，希望紅磚屋未來能成為基隆年輕人喜歡的空間，並成為正濱舊漁會廊帶亮點建築。產發處將在26日舉辦「Let’s talk紅磚屋」活動，帶領民眾探訪紅磚屋，走入歷史文化時光走廊。

產發處表示，「Let’s talk紅磚屋」26日下午4點在正濱漁港登場，除探訪漁港、老屋，了解近幾年青年蹲點，為正濱漁港產業帶來的轉變，還會與青年參與討論紅磚屋的未來。活動即日起受理青年上網報名，上限20人，報名網址：https://reurl.cc/e9p5WQ

基隆市政府計畫把中正路「紅磚屋」打造成「青聚點」，做為青年交流平台、創業據點與培育地方創生人才基地。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府計畫把中正路「紅磚屋」打造成「青聚點」，做為青年交流平台、創業據點與培育地方創生人才基地。記者邱瑞杰／攝影

正濱漁港 基隆

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