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花蓮95年校長宿舍修復 市公所盼打造歷史廊道
花蓮市明禮國小校長宿舍約有95年歷史，建築物仍保留日據時期學校官舍的樣貌，花蓮縣政府於2018年將其登錄為歷史建築。花蓮市公所爭取經費活化，請專家調查研究修繕，規畫未來串聯周邊日式歷史建築群，成為市區歷史廊道。
明禮國小前身為舊花蓮港公學校，因位處米崙斷層帶上，日據時的校舍遭70年前的地震破壞未能保留，不過明禮路31號的日式校長宿舍仍屹立不搖。宿舍登錄為歷史建築後，花蓮市公所委託建築師事務所，針對建築外觀、建造工法及歷史背景等研究調查。
市公所表示，調查發現花蓮港公學校校長宿舍約於1926年建造，至今有95年歷史，外觀以日式軸組構造、洋小屋與和小屋組屋架混用、洋式雨淋板、日式間取文化、日式空間配置等，代表台灣當時的住宅建築特色與官舍形制，是花蓮日式宿舍群中，代表日據時期公學校長官舍的重要建築物。
室內則部分則受西洋文化影響，傳統室內空間增加廊下配置，讓各居間能獨立使用；建物南北兩側都有緣側等日式空間配置，有別於其他教職員官舍。另外，從屋內襖門上的引手圖樣比對文史資料，推估該建築是當時擔任花蓮港公學校第三任校長坂本茂建造。
花蓮市長魏嘉賢說，歷史建築反映近代花蓮發展的主要歷史脈絡，將依文資法申請修費，串連周邊的檢察長宿舍、花農校長宿舍等地點，成為花蓮市區的歷史文化廊道。
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