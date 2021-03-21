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台東關山小鎮市集 宣傳大使黑熊「Litu」超吸睛
台東林管處今天辦理植樹月「關山小鎮市集」活動，除贈苗外，也邀請卡哇伊的台灣黑熊人偶「熊仔」站台，現場吸引許多大小朋友的目光，成為現場焦點紛紛要求合照，成功扮演守護山林的宣傳大使。
台東林管處關山工作站主任莊瓊昌表示，這隻模樣可愛的熊仔取自布農族語「枇杷」的意思叫做「Litu」，50年前曾在關山國小校園出現黑熊，嚇壞當地，50年後又再度有熊出沒，卻是受到熱情歡迎。
關山火車站剪票口旁有「黑熊」的意象設計，是林管處所設置宣傳。這次關山工作站讓牠破框而出，除參與植樹月活動宣傳外，也來宣傳與熊「巧遇」時如何保持「安全社交距離」避免發生衝突。
近年來在山區包括海端鄉霧鹿、廣原、崁頂及紅石林道等地，都有出現黑熊。如果發生「人熊遭遇」要記得黑熊通常不會無緣無故發動攻擊人的行為，請保持冷靜撤退、隨身攜帶哨子或熊鈴和防熊噴劑。
另落實無痕山林，妥善處理垃圾和廚餘，不要讓熊對人產生和食物的連結。民眾張耿弘說，每年都會來參加林務局發送樹苗的活動，這次看到可愛黑熊出現宣傳，讓他印象深刻，很有寓教於樂效果。
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