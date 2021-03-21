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台東初鹿枇杷節開跑 清明節也吃得到喔！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東地區農會今天在原生應用植物園辦理「枇杷暨農特產品創新行銷展售」活動，歡迎大家來台東品嘗健康無毒枇杷。記者尤聰光／攝影
台東地區農會今天在原生應用植物園辦理「枇杷暨農特產品創新行銷展售」活動，歡迎大家來台東品嘗健康無毒枇杷。記者尤聰光／攝影

台東地區農會今天在原生應用植物園辦理「枇杷暨農特產品創新行銷展售」活動，總幹事李建通說，卑南鄉初鹿是全國最早的枇杷產區，產季持續到清明節，歡迎大家來台東品嘗健康無毒枇杷。

李建通說，初鹿種植枇杷面積約40公頃，枇杷品系以「長崎早生」居多，這裡環境沒有汙染，枇杷生長都能直接摘來吃，3月中旬開始量產，果實肉質較柔軟，味甜微酸風味濃，品質極佳，產量豐富，是優良早熟品種。

「枇杷暨農特產品創新行銷展售」活動由農會理事長柳碧鴻、李建通及原生應用植物園董事長鄺麗貞主持開幕，邀請森巴鼓、旮亙樂器、家政班活力熱舞表演，同時有枇杷展售、枇杷親子趣味競賽等，熱鬧非凡。

枇杷農楊招信說，去年因為雨量少，讓今年枇杷果實比去年稍小一點，但品質及甜度仍維持高檔，尤其初鹿產出的枇杷，因日夜溫差大，果實口感鮮嫩多汁，目前產地價格落在1台斤180元至185元左右，相當便宜親民。

「初鹿枇杷到清明節前都吃的到！」楊招信表示，初鹿枇杷是全國最早採收上市的地方，本草綱目記載吃枇杷有助清肺潤喉，是很棒的水果，想嘗鮮的民眾可以直接來初鹿採購。

枇杷農楊招信說，去年因為雨量少，讓今年枇杷果實比去年稍小一點，但品質及甜度仍維持高檔，尤其初鹿產出的枇杷，因日夜溫差大，果實口感鮮嫩多汁。記者尤聰光／攝影
枇杷農楊招信說，去年因為雨量少，讓今年枇杷果實比去年稍小一點，但品質及甜度仍維持高檔，尤其初鹿產出的枇杷，因日夜溫差大，果實口感鮮嫩多汁。記者尤聰光／攝影

清明節

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