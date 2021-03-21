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基隆火車站前天橋火速拆除 行車動線改變不再繞圓環
基隆市政府原訂周休二日48小時封路，拆除基隆火車站前人行陸橋，周一恢復行車。因為工程變數比預期少，提前在周日一早6點就撤除機具和管制交通的反光錐，恢復行車。原公車總站封閉配合國門廣場工程封閉，公車1、2、5、8開頭班次改停靠港西街陽明海洋藝術館旁上下客。
基市府推動國門廣場工程打通「內港第一排」，讓站前區域成為人行與人本空間，20日凌晨0點起封閉火車站區域，讓包商進場拆除站前「基一信橋」，以利國門廣場工程第1階段4月間動工。
這座天橋近半世紀前由基隆一信捐助興建，可說是許多基隆市民共同的回憶。拆除工程20日凌晨1點半正式展開，基隆市長林右昌、一信理事主席黃昭胤和市議會副議長林沛祥及多名議員到場，與數百民眾一起見證天橋走入歷史。
市府表示，「基一信橋」拆除工程較預期順利，所以提前在今早6點恢復正常通行。天橋沒了，但國門廣場工區範圍會增設行人通道，忠一路國光客運側增設臨停上下客區，相關交通號誌標誌已配合調整移設。
市府說，現在除國門廣場工區封閉，港西街往忠一路方向原單向4線車道，調整為雙向各2線車道，港西街增設平面人行穿越道線（斑馬線）。市公車因公車總站封閉，1、2、5、8字頭班次改到原總站右轉港西街10公尺，陽明海洋館旁臨時候車亭停靠，計程車招呼站則調整到國門廣場側停靠彎。
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