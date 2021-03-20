「炭治郎來修房子」小三女童感恩 天行者出任務修破洞

「我以後長大也要像炭治郎一樣幫助別人」基隆一名就讀小學三年級的小女孩在感謝卡上這樣寫著，她在校品行優良乖巧聽話，但因母親年邁行動不便，一家三口住位2樓狹小環境，木造地板因潮濕年久失修變形有多處破洞。天行者慈善協會等今天到她家修房子，補好破洞、送電視、治白蟻，讓小女孩很感動。

由於小女孩家中破洞恐影響生活起居安全，在基隆市天行者慈善協會的穿針引線下，決定要幫她圓夢，改善生活環境。

基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬、執行長黃永翔與更生保護協會主委林正峰、前基隆家扶中心主委羅志民等人，今天到小三女學生家中，經過一整天的修繕，讓她家地板都煥然一新，也有了新電視。

李昌萬說，很高興家扶中心前主委羅志民率團隊施作，林正峰捐贈電視1台及地板材料、白蟻蟲害處理的費用，讓小女孩一家人感受到社會溫暖。

李昌萬表示，小女孩品行優良乖巧聽話，母親年邁行動不便，一家3口居住的環境狹小，位在2樓的地板因潮濕加上年久失修，木造地板都已變形且有多處破洞，如果一個不小心腳從破洞跌入受傷，恐影響生活起居安全。

小女孩看到修繕好的地板，開心地笑了，她說施工的人好像是炭治郎一樣幫助大家，她以後長大也要幫助別人。炭治郎是目前流行的日本卡通鬼滅之刃的其中一個立志角色，愛幫助別人。