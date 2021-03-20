「我又在市場待了一整天」基隆首映 首集仁愛市場拍攝

榮獲第55屆金鐘獎三項大獎肯定，公視創新紀實節目「我在市場待了一整天」，今年推出第二季「我又在市場待了一整天」，今晚在基隆辦首映會，市長林右昌感謝節目呈現基隆人海派生活風情，第一集選在基隆仁愛市場取景，他覺得是慧眼獨具，菜市場應有盡有，不只老派有趣而且還是海派，吸引國內外遊客造訪。

這項特映會是首次在基隆舉辦，市府觀光及城市行銷處長曾姿雯、公視總經理徐秋華、節目製作人劉志雄、主持人李明璁與現場觀眾，搶先欣賞第一集「仁愛市場」節目內容。

林右昌指出，「我又在市場待了一整天」，第一集選在基隆仁愛市場取景，仁愛市場呈現就是基隆人的海派生活，多樣又熱情，很多人來到這地方就愛上，現在是知名CP值高的傳統市場。更重要的是10月基隆舉辦2021城市博覽會，市中心區是主展區之一，呈現基隆海派生活風情。

觀銷處長曾姿雯更在映後座談分享提到，隨著台灣疫情趨緩之際，基隆市政府今年特別搶先推出國旅新亮點，包括基隆嶼提前開島，現在來基隆觀光的遊客，可以「基隆-離島」遊程走訪秘境，一探基隆嶼豐富生態景觀及「基隆嶼十景」，更可挑戰「登頂」，欣賞360度無障礙視角的獨特海景，感受基隆觀光魅力。