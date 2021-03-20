「我又在市場待了一整天」基隆首映 首集仁愛市場拍攝
榮獲第55屆金鐘獎三項大獎肯定，公視創新紀實節目「我在市場待了一整天」，今年推出第二季「我又在市場待了一整天」，今晚在基隆辦首映會，市長林右昌感謝節目呈現基隆人海派生活風情，第一集選在基隆仁愛市場取景，他覺得是慧眼獨具，菜市場應有盡有，不只老派有趣而且還是海派，吸引國內外遊客造訪。
這項特映會是首次在基隆舉辦，市府觀光及城市行銷處長曾姿雯、公視總經理徐秋華、節目製作人劉志雄、主持人李明璁與現場觀眾，搶先欣賞第一集「仁愛市場」節目內容。
林右昌指出，「我又在市場待了一整天」，第一集選在基隆仁愛市場取景，仁愛市場呈現就是基隆人的海派生活，多樣又熱情，很多人來到這地方就愛上，現在是知名CP值高的傳統市場。更重要的是10月基隆舉辦2021城市博覽會，市中心區是主展區之一，呈現基隆海派生活風情。
觀銷處長曾姿雯更在映後座談分享提到，隨著台灣疫情趨緩之際，基隆市政府今年特別搶先推出國旅新亮點，包括基隆嶼提前開島，現在來基隆觀光的遊客，可以「基隆-離島」遊程走訪秘境，一探基隆嶼豐富生態景觀及「基隆嶼十景」，更可挑戰「登頂」，欣賞360度無障礙視角的獨特海景，感受基隆觀光魅力。
節目延續第一季特色，運用大量主觀鏡頭，帶觀眾身歷其境，以動態縮時呈現各市場的美，主持人李明璁以社會學家的觀察角度，帶出他對市場人事物的觀察，深入市場並跳脫一般美食行腳節目框架，在走逛市場攤位並與人群接觸中，製作團隊以MV方式呈現，集結各市場裡代表性聲音與畫面，串成一首屬於該市場的主題音樂旋律。「我又在市場待了一整天」共8集，3月25日起，每周四晚間9點公視頻道播出。
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